Djevojčica preminula nakon što joj je pozlilo na treningu

Izvor:
Blic
08.11.2025
12:18
Komentari:0
Sinoć poslije 22 časa u Borči dogodila se tragedija kada je djevojčici (14) naglo pozlilo tokom treninga.
Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, poziv je primljen u 22.49 i na teren je odmah izašla ekipa iz Borče.
Djevojčica je nakon što joj je pozlilo, prevezena u Tiršovu. Nažalost, prema prvim informacijama, ona je jutros preminula.
Za sada nije poznato zbog čega je djevojčici pozlilo i šta je uzrok smrti, prenosi Blic.
