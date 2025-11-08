Djevojčica preminula nakon što joj je pozlilo na treningu

Sinoć poslije 22 časa u Borči dogodila se tragedija kada je djevojčici (14) naglo pozlilo tokom treninga.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, poziv je primljen u 22.49 i na teren je odmah izašla ekipa iz Borče.

Djevojčica je nakon što joj je pozlilo, prevezena u Tiršovu. Nažalost, prema prvim informacijama, ona je jutros preminula.

Za sada nije poznato zbog čega je djevojčici pozlilo i šta je uzrok smrti, prenosi Blic.