Senat odbacio zahtjev, nastavlja se najduža obustava američkih institucija

Američki Senat odbacio je zakon o nastavku isplate plata za stotine hiljada saveznih službenika tokom najduže obustave rada vlade u istoriji SAD, jer demokrate i republikanci nisu postigli dogovor o ponovnom otvaranju vlade.

Za prijedlog je glasalo 53 senatora, dok je 43 bilo protiv, što je ispod potrebnih 60 glasova za usvajanje, prenio je Rojters. Većina demokrata bila je protiv, tvrdeći da bi zakon dao previše diskrecionih ovlašćenja predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu da odlučuje o isplati plata.

Sindikati federalnih radnika pozvali su Kongres da usvoji mjeru, upozoravajući da obustava rada, koja traje od 1. oktobra, stvara „ozbiljne finansijske poteškoće“.

Oko 750.000 zaposlenih je na prinudnom odsustvu, hiljade rade bez plate, a već 39. dan obustavljene su i socijalne subvencije poput programa „Head Start“.

Demokrate traže da zakon o finansiranju vlade uključi i produženje zdravstvenih subvencija za 24 miliona Amerikanaca, dok republikanci insistiraju na usvajanju budžeta prije rasprave o dodatnim mjerama.

Obe stranke predložile su svoje kompromisne planove, ali nijedan za sada nema podršku potrebnu za usvajanje.