Snažna eksplozija u skladištu parfema: Broje se mrtvi i povrijeđeni

Najmanje šest osoba poginulo je usljed eksplozije u skladištu parfema u turskom Kodžaeliju.
Lokalne vlasti saopštile su da je pet osoba povrijeđeno, od kojih je jedna teško.
Još se ne zna uzrok požara u skladištu u kojem su se pravili parfemi u naselju Mimar Sinan.
Internvencijom vatrogasaca požar je zasad stavljen pod kontrolu, a guverner vilajeta Ilhami Aktaš izjavio je da je efikasnom intervencijom vatrogasnih službi požar potpuno ugašen.
👉Kocaeli'de parfüm deposu yandı: 6 ölü, 1 yaralı— Kısa Dalga (@kisadalgamedya) November 8, 2025
📌Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.https://t.co/ZqYh3WgNb7 pic.twitter.com/zw2V7Gi2RR
