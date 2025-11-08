Logo
Snažna eksplozija u skladištu parfema: Broje se mrtvi i povrijeđeni

Kurir

08.11.2025

10:12

Експлозија у складишту парфема Турска
Foto: Kısa Dalga/X/Screenshot

Najmanje šest osoba poginulo je usljed eksplozije u skladištu parfema u turskom Kodžaeliju.

Lokalne vlasti saopštile su da je pet osoba povrijeđeno, od kojih je jedna teško.

Дајак

Banja Luka

Vrbasom ponovo zaplovio potopljeni dajak

Još se ne zna uzrok požara u skladištu u kojem su se pravili parfemi u naselju Mimar Sinan.

Internvencijom vatrogasaca požar je zasad stavljen pod kontrolu, a guverner vilajeta Ilhami Aktaš izjavio je da je efikasnom intervencijom vatrogasnih službi požar potpuno ugašen.

Turska

Eksplozija

13

21

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

