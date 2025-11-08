Snažna eksplozija u skladištu parfema: Broje se mrtvi i povrijeđeni

Najmanje šest osoba poginulo je usljed eksplozije u skladištu parfema u turskom Kodžaeliju.

Lokalne vlasti saopštile su da je pet osoba povrijeđeno, od kojih je jedna teško.

Još se ne zna uzrok požara u skladištu u kojem su se pravili parfemi u naselju Mimar Sinan.

Internvencijom vatrogasaca požar je zasad stavljen pod kontrolu, a guverner vilajeta Ilhami Aktaš izjavio je da je efikasnom intervencijom vatrogasnih službi požar potpuno ugašen.