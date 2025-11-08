Logo
Large banner

Kovačević: Šmit i Sarajevo srušili volju Srba i Srpske, opozicija ih podržala

Izvor:

ATV

08.11.2025

09:54

Komentari:

0
Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала
Foto: ATV BL

Republika Srpska ide u izbore koje nije ni htjela ni tražila, jer je narod izabrao svog predsjednika i dao mu mandat na četiri godine, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je objavio na Iksu da su se Kristijan Šmit i Sarajevo borili da ponište volju Srba i Republike Srpske.

"Nažalost, opozicija ih je podržala. Ali, pobijediće Srpska", poručio je Kovačević.

Podijeli:

Tagovi:

Radovan Kovačević

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Savjeti

Hrana koju ne bi trebalo da jedete kada vas boli grlo

3 h

0
Ови знакови Зодијака зарадиће велике паре

Zanimljivosti

Ovi znakovi Zodijaka zaradiće velike pare

3 h

0
''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''

Svijet

''Budimpešta obezbijedila najniže cijene energenata u Evropi''

3 h

0
Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

Republika Srpska

Obilježavanje godišnjice mitrovdanskih bitaka u Nevesinju

3 h

0

Više iz rubrike

Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

Republika Srpska

Obilježavanje godišnjice mitrovdanskih bitaka u Nevesinju

3 h

0
Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

Republika Srpska

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

3 h

0
Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

Republika Srpska

Dodik: Mitrovdanske bitke - zavjet slobode i trajanja srpskog naroda u Hercegovini

4 h

1
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Republika Srpska

Blanuša kampanju počinje ispred NSRS

4 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner