Kovačević: Šmit i Sarajevo srušili volju Srba i Srpske, opozicija ih podržala

Republika Srpska ide u izbore koje nije ni htjela ni tražila, jer je narod izabrao svog predsjednika i dao mu mandat na četiri godine, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je objavio na Iksu da su se Kristijan Šmit i Sarajevo borili da ponište volju Srba i Republike Srpske.

"Nažalost, opozicija ih je podržala. Ali, pobijediće Srpska", poručio je Kovačević.