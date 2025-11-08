Kovačević: Šmit i Sarajevo srušili volju Srba i Srpske, opozicija ih podržala

Izvor:
Republika Srpska ide u izbore koje nije ni htjela ni tražila, jer je narod izabrao svog predsjednika i dao mu mandat na četiri godine, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Kovačević je objavio na Iksu da su se Kristijan Šmit i Sarajevo borili da ponište volju Srba i Republike Srpske.
Šmit i Sarajevo su se borili da ponište volju Srba i Republike Srpske. Nažalost, opozicija ih je podržala.
"Nažalost, opozicija ih je podržala. Ali, pobijediće Srpska", poručio je Kovačević.
