Mađarska je obezbijedila najniže cijene energenata u Evropi time što je izbjegla sankcije na rusku naftu, izjavio je generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

"Premijer Viktor Orban štiti Mađarsku izuzećem od sankcija na rusku naftu i isporučuje Mađarima najniže cijene energenata u Evropi", objavio je Dmitrijev, koji je specijalni predsjednički izaslanik, na "Iksu".

Republika Srpska Obilježavanje godišnjica mitrovdanskih bitaka u Nevesinju

Orban je prethodno, poslije razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući, rekao da je Budimpešta dobila potpuno izuzeće od američkih sankcija koje su ometale isporuke nafte i gasa iz Rusije.

Rojters je izvijestio, pozivajući se na zvaničnika američke administracije, da su SAD odobrile Mađarskoj izuzeće od režima sankcija i omogućile joj da kupuje ruske energente godinu dana.