Logo
Large banner

''Budimpešta obezbijedila najniže cijene energenata u Evropi''

Izvor:

SRNA

08.11.2025

09:39

Komentari:

0
''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''
Foto: Pixabay

Mađarska je obezbijedila najniže cijene energenata u Evropi time što je izbjegla sankcije na rusku naftu, izjavio je generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

"Premijer Viktor Orban štiti Mađarsku izuzećem od sankcija na rusku naftu i isporučuje Mađarima najniže cijene energenata u Evropi", objavio je Dmitrijev, koji je specijalni predsjednički izaslanik, na "Iksu".

Невесиње

Republika Srpska

Obilježavanje godišnjica mitrovdanskih bitaka u Nevesinju

Orban je prethodno, poslije razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući, rekao da je Budimpešta dobila potpuno izuzeće od američkih sankcija koje su ometale isporuke nafte i gasa iz Rusije.

Rojters je izvijestio, pozivajući se na zvaničnika američke administracije, da su SAD odobrile Mađarskoj izuzeće od režima sankcija i omogućile joj da kupuje ruske energente godinu dana.

Podijeli:

Tag:

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хороскоп за 8. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

Zanimljivosti

Horoskop za 8. novembar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

3 h

0
Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

Republika Srpska

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

4 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

4 h

0
Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

Svijet

Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

4 h

0

Više iz rubrike

Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

Svijet

Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

4 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

4 h

0
Љекар без дозволе обрезивао дјечаке, у ординацији полицајци затекли хорор

Svijet

Ljekar bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor

4 h

0
Орбан: Мађарска изузета од америчких санкција

Svijet

Orban: Mađarska izuzeta od američkih sankcija

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner