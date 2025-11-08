Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

Izvor:
RTRS
08.11.2025
09:24
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je čestitku članovima Boračke organizacije Republike Srpske povodom krsne slave – Mitrovdana i istakla da ovaj značajan dan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda, slobode i otadžbine.
"Ovaj značajan dan podsjeća nas na herojstvo, čast i žrtvu onih koji su, u najtežim trenucima naše istorije, stali u odbranu naroda, slobode i otadžbine. Njihova snaga, vjera i odanost ostaju trajni temelj Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva u čestitki povodom Mitrovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske.
Svijet
Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život
Ona je dodala da je ovaj dan prilika da se sa dubokim poštovanje izrazi zahvalnost svima koji su svojim požrtvovanjem, hrabrošću i ljubavlju prema otadžbini branili slobodu i dostojanstvo srpskog naroda.
"Neka nam Mitrovdan bude podsjetnik na zajedništvo, ponos i trajnu obavezu da čuvamo mir, slobodu i vrijednosti za koje su mnogi položili svoje živote", navodi se u čestitki upućenoj svim bivšim pripadnicima VRS, oficirima, vojnicima i porodicama poginulih i nestalih boraca, piše RTRS.
Svijet
9 min0
Svijet
9 min0
Hronika
19 min0
Svijet
21 min0
Republika Srpska
43 min1
Republika Srpska
46 min0
Republika Srpska
50 min0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
09
24
09
21
09
21
09
11
09
09
Trenutno na programu