Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

08.11.2025

09:24

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je čestitku članovima Boračke organizacije Republike Srpske povodom krsne slave – Mitrovdana i istakla da ovaj značajan dan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda, slobode i otadžbine.

"Ovaj značajan dan podsjeća nas na herojstvo, čast i žrtvu onih koji su, u najtežim trenucima naše istorije, stali u odbranu naroda, slobode i otadžbine. Njihova snaga, vjera i odanost ostaju trajni temelj Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva u čestitki povodom Mitrovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske.

Ona je dodala da je ovaj dan prilika da se sa dubokim poštovanje izrazi zahvalnost svima koji su svojim požrtvovanjem, hrabrošću i ljubavlju prema otadžbini branili slobodu i dostojanstvo srpskog naroda.

"Neka nam Mitrovdan bude podsjetnik na zajedništvo, ponos i trajnu obavezu da čuvamo mir, slobodu i vrijednosti za koje su mnogi položili svoje živote", navodi se u čestitki upućenoj svim bivšim pripadnicima VRS, oficirima, vojnicima i porodicama poginulih i nestalih boraca, piše RTRS.

