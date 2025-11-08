Logo

Dodik: S ponosom se sjećamo svih koji su stali u odbranu Srpske

08.11.2025

08:16

Милорад Додик, предсједник
Predsjedik SNSD-a uputio je čestitku članovima Boračke organizacije Republike Srpske povodom krsne slave Svetog Dimitrija - Mitrovdana i istakao da se s ponosom Srpska danas sjeća onih koji su stali u njenu odbranu.

Dodik je istakao da je Mitrovdan oduvijek u srpskom narodu bio simbol vjere, snage i istrajnosti.

Инцидент у Сплиту

Region

Mediji: Hrvatska uvodi mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu

On je naglasio da se ponosom i dubokim poštovanjem danas sjećamo svih heroja koji su u najtežim vremenima stali u odbranu otadžbine, Republike Srpske, "koja je naša sloboda, stvorena voljom naroda, branjena junaštvom i istrajnošću boraca".

"Njihovom borbom nije odbranjena samo teritorija, već i identitet, ognjišta i pravo na slobodu, koja nas obavezuje da čuvamo uspomenu na sve koji su dali život u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, da brinemo o njihovim porodicama i nastavimo da jačamo Republiku Srpsku", naveo je Dodik na Iksu.

BORS

Republika Srpska

Krsna slava BORS-a obilježava se širom Srpske

Poželio je da Mitrovdan bude dan zajedništva, ponosa i zahvalnosti svima koji su hrabrošću i požrtvovanošću izgradili temelje Republike Srpske.

Milorad Dodik

Mitrovdan

U Nevesinju obilježavanje godišnjica mitrovdanskih bitaka

Evo kada nam stiže snijeg i zahlađenje

U Republici Srpskoj počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

Danas je Mitrovdan: Evo koji običaji se vezuju za ovaj praznik

Krsna slava BORS-a obilježava se širom Srpske

U Nevesinju obilježavanje godišnjica mitrovdanskih bitaka

U Republici Srpskoj počinje izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore

Dodik: Orban i Tramp globalni lideri posvećeni miru

