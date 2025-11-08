U Nevesinju obilježavanje godišnjica mitrovdanskih bitaka

08.11.2025
U Nevesinju će biti obilježena godišnjica mitrovdanskih bitaka vođenih 1992. i 1994. godine i odbrane istočne Hercegovine.
Nakon liturgije u Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, na Gradskom trgu, kod Centralnog spomenika poginulim borcima i kod spomenika komandantu Nevesinjske brigade Novici Gušiću, biće služen parastos i položeni vijenci i cvijeće.
Svečana akademija biće održana u Domu kulture "Nebojša Glogovac".
U dvije Mitrovdanske bitke iz 1992. i 1994. godine odbranjeni su Nevesinje i Hercegovina. Prva Mitrovdanska bitka jedna je od najvećih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu jer je 3.500 pripadnika Nevesinjske brigade pobijedilo pet puta jače jedinice hrvatske vojske, HVO-a i takozvane Armije BiH, koje su sa 15.000 vojnika, praćene jakom artiljerijom, krenule na Nevesinje radi prodora u istočnu Hercegovinu.
Dvije mitrovdanske ofanzive odnijele su 64 života, a više od 200 vojnika je ranjeno.
