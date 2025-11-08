Poskupljuje gorivo u BiH

Cijene nafte na svjetskim berzama su u porastu, a taj trend rasta odraziće se i na bh. prostore, pa tako u narednim danima građane očekuju više cijene goriva za pet feninga po litru.

Naime, kako je za "Nezavisne novine" kazao Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, cijene na berzama su u porastu, ali je u Srpskoj i u proteklom periodu bilo rasta cijena goriva.

"Očekujemo dodatni rast cijene goriva na pumpama za pet feninga", kazao je Savić i dodao da je berza ta koja diktira cijene i ako se ovakav trend nastavi, građane očekuju više cijene.

Istakao je da je vrlo teško prognozirati šta će se dešavati u narednom periodu, jer se na svjetskim tržištima konstantno mijenjaju cijene.

I Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, kazao je za "Nezavisne novine" da je u posljednjih nekoliko dana došlo do povećanja cijene barela nafte na berzama.

"Ako ostanu ove cijene u narednoj sedmici, preko 63 dolara, realno je očekivati da će doći i do viših cijena naftnih derivata na pumpama u BiH", kazao je Bečarević i dodao da će to biti za pet feninga po litru.

Kako je ranije za "Nezavisne novine" rekla Murisa Marić, izvršna direktorica u Udruženju građana DON Prijedor, ona nije iznenađena.

"Čini mi se da oni koji se bave prometom goriva sjede 24 sata i samo prate šta će se gd‌je dogoditi kako bi podigli cijene. Nekako uvijek ispadne da u ovakvim situacijama nemamo zalihe", rekla je Marićeva za "Nezavisne novine".

Podsjetila je da smo svjedoci kako su cijene goriva proteklih sedmica bile nešto niže.

"Osnovne životne namirnice nisu doživjele pad cijena, a sada će ovo uzrokovati lančano poskupljenje tih namirnica. Čim dođe do povećanja cijena goriva, svi trgovci jedva čekaju da poskupe i osnovne životne namirnice, čije su cijene već sada visoke", istakla je tada Marićeva.