Logo

Poskupljuje gorivo u BiH

08.11.2025

07:50

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Cijene nafte na svjetskim berzama su u porastu, a taj trend rasta odraziće se i na bh. prostore, pa tako u narednim danima građane očekuju više cijene goriva za pet feninga po litru.

Naime, kako je za "Nezavisne novine" kazao Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, cijene na berzama su u porastu, ali je u Srpskoj i u proteklom periodu bilo rasta cijena goriva.

"Očekujemo dodatni rast cijene goriva na pumpama za pet feninga", kazao je Savić i dodao da je berza ta koja diktira cijene i ako se ovakav trend nastavi, građane očekuju više cijene.

Istakao je da je vrlo teško prognozirati šta će se dešavati u narednom periodu, jer se na svjetskim tržištima konstantno mijenjaju cijene.

emina jahovic instagram

Scena

Prekinut koncert Emine Jahović na kom je gostovala trudna Milica

I Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, kazao je za "Nezavisne novine" da je u posljednjih nekoliko dana došlo do povećanja cijene barela nafte na berzama.

"Ako ostanu ove cijene u narednoj sedmici, preko 63 dolara, realno je očekivati da će doći i do viših cijena naftnih derivata na pumpama u BiH", kazao je Bečarević i dodao da će to biti za pet feninga po litru.

Kako je ranije za "Nezavisne novine" rekla Murisa Marić, izvršna direktorica u Udruženju građana DON Prijedor, ona nije iznenađena.

"Čini mi se da oni koji se bave prometom goriva sjede 24 sata i samo prate šta će se gd‌je dogoditi kako bi podigli cijene. Nekako uvijek ispadne da u ovakvim situacijama nemamo zalihe", rekla je Marićeva za "Nezavisne novine".

Podsjetila je da smo svjedoci kako su cijene goriva proteklih sedmica bile nešto niže.

"Osnovne životne namirnice nisu doživjele pad cijena, a sada će ovo uzrokovati lančano poskupljenje tih namirnica. Čim dođe do povećanja cijena goriva, svi trgovci jedva čekaju da poskupe i osnovne životne namirnice, čije su cijene već sada visoke", istakla je tada Marićeva.

Podijeli:

Tagovi:

gorivo

Cijene goriva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

Scena

Prekinut koncert Emine Jahović na kom je gostovala trudna Milica

9 h

0
Марија Милић

BiH

Milić za ATV: Kampanja za prijevremene izbore je brzopotezni test

10 h

1
Војислав Савић

BiH

Savić za ATV: Moglo bi se postaviti logično pitanje - zašto trošimo milione?

10 h

2
Жарко Марковић

BiH

Marković za ATV: Ogroman broj građana ne zna da li će biti izbori

10 h

3

Više iz rubrike

Позната компанија прогласила стечај након 70 година

Ekonomija

Poznata kompanija proglasila stečaj nakon 70 godina

13 h

0
Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

Ekonomija

Novi pogon „Perutnine ptuj“ vrijedan 15 miliona km

13 h

0
''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

Ekonomija

''Biće utvrđena odgovornost za stanje u RiTE Ugljevik''

17 h

2
Радијатор гријање

Ekonomija

Ova metoda definitivno smanjuje račun za grijanje

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

24

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

09

21

Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

09

21

Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

09

11

ZDK: U tri godine evidentirane 23 prijave napada na imovinu Srba i 11 na objekte SPC

09

09

Ljekar bez dozvole obrezivao dječake, u ordinaciji policajci zatekli horor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner