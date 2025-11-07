Marković za ATV: Ogroman broj građana ne zna da li će biti izbori

Ponašamo kao da će izbora biti, a da sutra može da ih ne bude, rekao je za ATV u emisiji "Bitno Žarko Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Glasa Srpske.

Marković je pojasnio da postoje priče da do izbora na kraju neće doći iako nikome nisu jasni razlozi.

Ipak, ukazao je na jedan primjer.

"Ima ta priča oko tik CIK-ovih tendera, a znamo kakva je ova država kada su u pitanju žalbe na tendere, sve živo se može odgoditi jednom običnom žalbom. Znači, imaćemo tri dana kampanje i možda odluku da će se neke stvari morati prolongirati", rekao je Marković za ATV i dodao:

"Prilično jedna konfuzna situacija".

Međutim, Marković naglašava da je u cijeloj situaciji najbitniji odnos građana prema prijevremenim izborima.

"Ogroman broj njih nema pojma da su izbori. Ja mislim da smo danas izašli na ulice i pitali 100 ljudi da li počinje kampanja, 85 posto bi reklo da pojma nema da se to dešava. I to je u stvari možda najveći problem u cijeloj ovoj priči što je od početka ovog procesa protiv gospodina Dodika, i sve ovo što se poslije dešavalo, čini mi se da je zavladao jedan opšti defetizam u javnosti. Da to ljude uopšte ne interesuje, da se samo mediji time bave, a da konzumenti tih informacija se bave, takoreći, životnim stvarima", rekao je Marković.

Naglasio je da je takva atmosfera svega što se dešavalo protekle dvije godine.