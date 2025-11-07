Logo

Sakić: Visokog predstavnika imenuje Savjet bezbjednosti, a ne Njemačka

07.11.2025

13:59

Сакић: Високог представника именује Савјет безбједности, а не Њемачка
U Aneksu 10 nije navedeno da Njemačka imenuje ili razrješava visokog predstavnika već Savjet bezbjednosti UN, istakao je pravnik Damir Sakić, komentarišući objavu Njemačke ambasade da stoji iza Kristijana Šmita.

"Drugo, za realizaciju Programa 5+2 potrebno je još da se riješi državna i vojna imovina, te da PiK donese političku odluku", objavio je Sakić na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, Njemačka ambasada u BiH je danas za portal Kliks izjavila da stoji iza Kristijana Šmita i OHR.

