Sakić: Visokog predstavnika imenuje Savjet bezbjednosti, a ne Njemačka

U Aneksu 10 nije navedeno da Njemačka imenuje ili razrješava visokog predstavnika već Savjet bezbjednosti UN, istakao je pravnik Damir Sakić, komentarišući objavu Njemačke ambasade da stoji iza Kristijana Šmita.

"Drugo, za realizaciju Programa 5+2 potrebno je još da se riješi državna i vojna imovina, te da PiK donese političku odluku", objavio je Sakić na društvenoj mreži Iks.

Prvo, u Aneksu 10 OOS nije navedeno da SR Njemačka imenuje ili razrješava visokog predstavnika već VS UN. Drugo, za realizaciju Programa 5+2 potrebno je još da se riješi državna i vojna imovina, te da PiK(koji se nigdje ne pominje u OOS) donese političku odluku. pic.twitter.com/qCYxU02mDV — Damir Sakić (@_DamirSakic) November 7, 2025

Podsjećamo, Njemačka ambasada u BiH je danas za portal Kliks izjavila da stoji iza Kristijana Šmita i OHR.