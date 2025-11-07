Iz Suda BiH ponovo traže uklanjanje Dodika s mjesta predsjednika stranke

Drugo pismo iz Suda BiH, u kom se opet traži da se prema izrečenoj presudi Milorad Dodik ukloni i sa mjesta predsjednika SNSD-a, ponovo je proslijeđeno Osnovnom sudu u Banjaluci na postupanje, potvrđeno je iz CIK-a BiH

Tako je nastavljena pravna zavrzlama u trouglu - CIK BiH, Sud BiH, Osnovni sud Banjaluka.

Republika Srpska Osnovni sud CIK-u vratio dopis Suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom

Podsjećamo, prvo pismo s potpisom sudije Sene Uzunović, CIK, krajem oktobra, proslijedila je banjalučkom Sudu.

Tročlano vijeće uzvratilo je zahtjevom CIK-u da se jasno odrede da li je to njihov prijedlog za promjenu podataka u registru političkih organizacija, a koji se odnosi na SNSD.

BiH Kalabuhov: Odluke Suda i CiK BiH u vezi sa Dodikom zasnovane na lažima

Naglasili su da će ga odbaciti ako podnesak bude vraćen bez ispravke, odnosno dopune.

Istovremeno CIK je, kako saznaje RTRS, odgovorila i Sudu BiH da nemaju pravnu legitimaciju da tumače zahtjev iz presude tog suda, da se Milorad Dodik briše kao predsjednik SNSD-a iz registra političkih organizacija.