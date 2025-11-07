Stjepanović: Prljav veš pravosuđa BiH ide u Strazbur

Svjetska javnost imaće priliku da vidi ko i kako donosi zakone u BiH, jer sav „prljav veš“ ide u Strazbur, izjavio je danas Lazar Stjepanović, pravni predstavnik Republike Srpske, nakon što je krnji Ustavni sud BiH odbio kao neosnovanu apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika i potvrdio odluku CIK BiH kojom mu je oduzet mandat.

Pravni tim predsjednika Milorada Dodika saopštio je ranije da je apelacija Ustavnom sudu na presudu Suda BiH bila samo korak ka Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, gdje, vjeruju, postoji i pravo i pravda.

Sud BiH je Dodika pravosnažno osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog „nepoštovanja odluka Kristijana Šmita“.

„Zato možemo s pozitivne strane da posmatramo ovu odluku Suda BiH, po prvi put imaćemo priliku da se pravo i pravda traže na mjestu gdje je možemo i očekivati“, rekao je Stjepanović za RTRS.

Prema njegovim riječima, ukoliko se Evropski sud bude pridržavao konvencija, velike su šanse da apelacija obori odluke iz Sarajeva.

On je podsjetio još jednom da Šmit za visokog predstavnika u BiH nije imenovan u skladu s aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje stoji da je za to potrebna saglasnost Savjeta bezbjednosti UN.

„A znamo da nju Šmit nikada nije dobio i to će pravni tim objasniti i obrazložiti. Kada sve saberete i sumirate možete doći do zaključka da je Ustavni sud ukinuo volju građana BiH“, naveo je Stjepanović.

Smatra da će Evropski sud u Strazburu imati specifičan slučaj s kakvim se do sada nisu susretali.

„Trebalo bi da bude presedan, jer oni se nisu susretali s ovakvom situacijom da strano lice mijenja krivične zakone u jednoj državi. Naravno da će oni pokušati da opravdaju sve ovo što se dešavalo, iako će imati jako težak posao“, kaže Stjepanović.

Pojasnio je da procedura predviđa rok od četiri mjeseca za podnošenje apelacije Sudu u Strazburu, a rok za odluku je između dvije i tri godine.

„Vjerujem da bi Sud zbog svega mogao mnogo ranije da donese odluku, a svi vjerujemo da će ona biti pozitivna“, naveo je Stjepanović.