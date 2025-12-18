Opozicija i kandidatura Blanuše: Hoće li dobiti podršku?

U SDS-u mjesecima se ne mogu dogovoriti ko će im voditi stranku, ali zato znaju ko bi trebalo da bide kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na predstojećim Opštim izborima.

Branku Blanuši izmakla je predsjednička fotelja na prijevremenim izborima, pa će drugu šansu dobiti već iduće godine.

"Mi smo jednoglasno donijeli odluku da je Branko Blanuša čovjek koji ima apsolutni kredibilitet, koji ima i uvažavanje naroda stanovnika Republike Srpske, koji su to pokazali i na prethodnim prijevremenim izborima", rekao je Jovica Radulović, v.d. predsjednika SDS-a

Najpoštenije je da Blanuša bude kandidat za ovu funkciju, stav je Narodnog fronta. To mišljenje dijele i u Listi za pravdu i red. Nebojša Vukanović ponavlja da SDS kao najveća opoziciona stranka treba da predloži kandidata za predsjednika Srpske. Ne isključuje mogućnost da će on biti kandidat za srpskog člana Predsjedništva.

"Velika je borba za mjesto predsjednika Republike Srpske. S druge strane, niko nije baš željan da ide u Sarajevo, gdje imate tročlano Predsjedništvo i gdje treba usaglašavati odluke. To je pozicija u kojoj bi ja najviše mogao postići, prije svega u odnosu sa strancima, da se malo povrati suverenizam u ovoj zemlji“, kaže Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Čini se da se ovakve ideje ni sviđaju lideru PDP-a. Draško Stanivuković ne zna hoće li podržati prijedlog SDS-a, kojem žestoko zamjera to što su sa kandidatskim imenom izašli bez dogovora sa ostatkom opozicije.

"Mi želimo da se dogovaramo, da razgovaramo. S druge strane, vidimo da postoji stranka koja svoje koalicione partnere ne pita, nego kaže to je tako i to se tako ide, ali ja nisam za takav princip. Valjda i mi nebitni, možemo donijeti neku odluku, možda baš da podržimo, ali nametnuto je“, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a.

Branko Blanuša postigao je dobar rezultat na prijevremenim predsjedničkim izborima, ali to neće dovesti do stabilizacije odnosa unutar opozicije i sve je izvjesnije da će doći do novih nesuglasica i razjedinjenja, stav je političkih analitičara.

"Mnogo puta sam izjavio da je opozicija vrlo slaba, da ima bilo kakve šanse samo ako je ujedinjena. Sa ovakvim rasporedom snaga i najavom da Blanuša bude kandidat za predsjednika, to se komplikuje. Po mom mišljenju je ovo bilo ishitreno kandidovanje Blanuše“, poručuje Dragomir Vuković, politički analitičar.

Jedinstvu opozicije nismo svjedočili ni u prethodnim izbornim ciklusima. Treba napomenuti i to da je Blanuši ponuđeno da bude kandidat za predsjednika SDS-a, ali da je njegov stav da mu je zbog odgovornosti funkcije potrebno nekoliko dana da o tome razmisli.

Ta i odgovornost funkcije predsjednika Srpske ne mogu se ni porediti, ali je ovu drugu kandidaturu, ipak, prihvatio.