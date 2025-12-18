Košarac: Neprihvatljiva najava zabrane ruskog gasa

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je na današnjem sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice u Beču upozorio na apsolutnu neprihvatljivost najave EU o zabrani upotrebe ruskog gasa do 2028. godine.

Košarac je izjavio Srni da ne postoje garancije da će "platforma koja se zove EU" opstati do 2028. godine, kao i šta bi to značilo za snabdijevanje gasom koji trenutno stiže u Republiku Srpsku i transponuje se prema Sarajevu.

- Znači li to EU onemogućava gas Republici Srpskoj i Sarajevu?! - rekao je Košarac.

On je istakao i da mu nije jasno zašto se osporava istočna nova interkonekcija, ističući da je riječ o jedinoj funkcionalnoj opciji za BiH, od koje bi dio kapaciteta mogao pripasti i Federaciji BiH.

- Podržavamo i južnu interkonekciju, ali smatramo da i pitanje istočne nove interkonekcije treba da se riješi. Ukoliko obezbijedimo više interkonekcija - veće benefite će imati građani i privreda i u Srpskoj i FBiH - rekao je Košarac.

Košarac je ocijenio da su potpuno neobjašnjive najave EU da će zabraniti upotrebu ruskog gasa.

- Još uvijek ni formalno, ni administrativno, nije počela realizacija južne interkonekcije i niko ne zna koliko vremena će biti potrebno da dobijemo gas - naveo je Košarac.

On je ukazao da stručnjaci procjenjuju da bi gas preko južne interkonekcije mogao biti četiri ili pet puta skuplji nego postojeći gas iz Ruske Federacije.

- Mi danas imamo najjeftiniji gas u Evropi, zahvaljujući dogovoru predsjednika /Rusije Vladimira/ Putina i predsjednika Milorada Dodika da se BiH isporučuje najjeftiniji gas u Evropi. Od takvog dogovora svi građani u BiH imaju korist - napomenuo je Košarac.