Košarac: Neprihvatljiva najava zabrane ruskog gasa

Izvor:

SRNA

18.12.2025

14:14

Komentari:

0
Кошарац: Неприхватљива најава забране руског гаса
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je na današnjem sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice u Beču upozorio na apsolutnu neprihvatljivost najave EU o zabrani upotrebe ruskog gasa do 2028. godine.

Košarac je izjavio Srni da ne postoje garancije da će "platforma koja se zove EU" opstati do 2028. godine, kao i šta bi to značilo za snabdijevanje gasom koji trenutno stiže u Republiku Srpsku i transponuje se prema Sarajevu.

- Znači li to EU onemogućava gas Republici Srpskoj i Sarajevu?! - rekao je Košarac.

On je istakao i da mu nije jasno zašto se osporava istočna nova interkonekcija, ističući da je riječ o jedinoj funkcionalnoj opciji za BiH, od koje bi dio kapaciteta mogao pripasti i Federaciji BiH.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Konakovićeva tvrdnja o izborima klasična neutemeljena nebuloza

- Podržavamo i južnu interkonekciju, ali smatramo da i pitanje istočne nove interkonekcije treba da se riješi. Ukoliko obezbijedimo više interkonekcija - veće benefite će imati građani i privreda i u Srpskoj i FBiH - rekao je Košarac.

Košarac je ocijenio da su potpuno neobjašnjive najave EU da će zabraniti upotrebu ruskog gasa.

- Još uvijek ni formalno, ni administrativno, nije počela realizacija južne interkonekcije i niko ne zna koliko vremena će biti potrebno da dobijemo gas - naveo je Košarac.

Ekonomija

Banka preko mobilnog bankarstva prikupljala podatke 430.000 klijenata, pa kaženjena sa 1,5 miliona evra

On je ukazao da stručnjaci procjenjuju da bi gas preko južne interkonekcije mogao biti četiri ili pet puta skuplji nego postojeći gas iz Ruske Federacije.

- Mi danas imamo najjeftiniji gas u Evropi, zahvaljujući dogovoru predsjednika /Rusije Vladimira/ Putina i predsjednika Milorada Dodika da se BiH isporučuje najjeftiniji gas u Evropi. Od takvog dogovora svi građani u BiH imaju korist - napomenuo je Košarac.

Staša Košarac

Komentari (0)
