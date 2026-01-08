Veoma rijedak prizor: Snijeg u ovoj državi nakon 25 godina

Grad Oujda na istoku Maroka probudio se jutros pod snijegom, u prizoru koji stanovnici nisu vidjeli gotovo 25 godina.

Ulice i trgovi ovog grada osvanuli su prekriveni bijelim pokrivačem, što je izazvalo iznenađenje i brojna pitanja o uzrocima ovako rijetke zimske pojave u ovom dijelu zemlje.

Gradovi i opštine U Bijeljini spektakularna bakljada i vatromet u čast Republike Srpske

Meteorološki stručnjaci navode da je snježne padavine uzrokovao snažan ciklon koji je zahvatio Maroko, praćen prodorom veoma hladne zračne mase. Prema objašnjenju stručnjaka iz Arab Weathera, temperature su se spustile gotovo do nule čak i u nižim predjelima, što je omogućilo da se snježne pahulje zadrže na tlu bez topljenja.

Dodatni faktor bila je geografska pozicija Oujde, koja je otvorena prema hladnim sjevernim i istočnim vjetrovima, zbog čega su padavine umjesto kiše prešle u snijeg. Snijeg je počeo padati u utorak naveče, a u samom centru grada formirao se sloj debljine oko dva centimetra.

U okolnim područjima, uključujući sela Tinisan i Touissit, zabilježene su znatno obilnije snježne padavine, s visinom snijega između sedam i deset centimetara. Iako je hladni val donio niske temperature, stanovnici su s oduševljenjem dočekali ovu rijetku pojavu.

Društvo Duža zadržavanja na jednom graničnom prelazu

Građani ističu da im je snijeg, uprkos hladnoći, donio posebnu radost te da ove padavine predstavljaju dobru vijest za vodne rezerve i oživljavanje poljoprivredne sezone u regiji.