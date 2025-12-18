Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

Automobil u kojem su bile dvije odrasle osobe i dvoje djece, propao je danas, 18. decembra, kroz garažni lift.

Putnici su bezbjedno evakuisani preko krova kabine lifta, uz pomoć nastavnih vatrogasnih ljestvi i brze intervencije vatrogasaca - spasilaca.

Nakon uspješne evakuacije, povrijeđeni su predati ekipama Hitne pomoći, koje su na licu mjesta obavile ljekarske preglede.

Vlasnik vozila je proslavljeni košarkaš Crvene zvezde Milko Bjelica (41), saznaje "Telegraf.rs".

Vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta, ostalo priklješteno u prednjem dijelu kada je lift počeo da propada. U automobilu su se nalazila dva odrasla lica i dvoje djece.

Svi su u trenutku dolaska spasilačkih ekipa bili van vozila, u kabini lifta, i prema prvim informacijama nisu povrijeđeni.

Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac i Zvezdara.

Zahvaljujući brzoj reakciji i profesionalnosti vatrogasaca - spasilaca, situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci su ovom intervencijom izveli istinski herojski čin i spriječili teže posljedice.

Ko je Milko Bjelica?

Milko Bjelica j rođen 4. juna 1984. godine. I dalje aktivno igra, a nastupao je za brojne klubove u bogatoj karijeri.

Igra na poziciji krilnog centra i centra, a igrao je za Crvenu zvezdu u dva navrata u kojoj je i ponikao uz Fantoms Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas, Baskoniju, Efes, Darušafaku, Saragosu, Tokio, Mornar iz Bara, Al Šamal Dohu, Al Itihad Đžedu i Liban za koji trenutno nastupa.

Osvojio je 12 trofeja u karijeri koja traje više od 20 godina, podsjeća "Mondo".