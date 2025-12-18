Logo
Large banner

Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

Izvor:

Telegraf

18.12.2025

20:34

Komentari:

0
Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему
Foto: Pixabay

Automobil u kojem su bile dvije odrasle osobe i dvoje djece, propao je danas, 18. decembra, kroz garažni lift.

Putnici su bezbjedno evakuisani preko krova kabine lifta, uz pomoć nastavnih vatrogasnih ljestvi i brze intervencije vatrogasaca - spasilaca.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

Nakon uspješne evakuacije, povrijeđeni su predati ekipama Hitne pomoći, koje su na licu mjesta obavile ljekarske preglede.

Vlasnik vozila je proslavljeni košarkaš Crvene zvezde Milko Bjelica (41), saznaje "Telegraf.rs".

Vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta, ostalo priklješteno u prednjem dijelu kada je lift počeo da propada. U automobilu su se nalazila dva odrasla lica i dvoje djece.

Svi su u trenutku dolaska spasilačkih ekipa bili van vozila, u kabini lifta, i prema prvim informacijama nisu povrijeđeni.

Na lice mjesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac i Zvezdara.

Zahvaljujući brzoj reakciji i profesionalnosti vatrogasaca - spasilaca, situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci su ovom intervencijom izveli istinski herojski čin i spriječili teže posljedice.

Ko je Milko Bjelica?

Milko Bjelica j rođen 4. juna 1984. godine. I dalje aktivno igra, a nastupao je za brojne klubove u bogatoj karijeri.

Vatrogasci

Hronika

Drama u Sarajevu: Gori stan na 9. spratu zgrade

Igra na poziciji krilnog centra i centra, a igrao je za Crvenu zvezdu u dva navrata u kojoj je i ponikao uz Fantoms Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas, Baskoniju, Efes, Darušafaku, Saragosu, Tokio, Mornar iz Bara, Al Šamal Dohu, Al Itihad Đžedu i Liban za koji trenutno nastupa.

Osvojio je 12 trofeja u karijeri koja traje više od 20 godina, podsjeća "Mondo".

Podijeli:

Tagovi:

nezgoda

lift

Milko Bjelica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радови на мосту у Чесми

Banja Luka

Kada će konačno most u Česmi biti završen?

3 h

0
Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

Banja Luka

Nepoštovanje budžeta: Banjalučki odbornici o Nacrtu rebalansa

3 h

0
Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

Banja Luka

Novi problem u Banjaluci: I Čistoća poslala upozorenje

3 h

1
Бранко Блануша

Republika Srpska

Opozicija i kandidatura Blanuše: Hoće li dobiti podršku?

4 h

0

Više iz rubrike

Позната компанија у новој реклами упутила извињење Николи Јокићу

Košarka

Poznata kompanija u novoj reklami uputila izvinjenje Nikoli Jokiću

13 h

0
Ово су чекали сви Гробари: Огласио се Жељко Обрадовић

Košarka

Ovo su čekali svi Grobari: Oglasio se Željko Obradović

1 d

0
Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

Košarka

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

1 d

0
Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

Košarka

Srbin ušao u istoriju Barselone u Evroligi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

22

Bolna ispovijest Banjalučanke - Luisove udovice

22

25

Nova odbijenica SDS-u iz CIK-a: Ništa od ponovnog brojanja

22

12

Napadnut Vujadin Savić, objavljen video tuče

22

08

Na njima i Miroslav Lajčak: Novi snimci sa imanja Džefrija Epstajna

21

58

Poginula cijela porodica: Ovo su stradali čuveni vozač, žena i djeca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner