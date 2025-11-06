Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

Federalni rudarski, termo i elektroenergetski inspektorat u periodu od 10. juna do 31. oktobra ove godine proveo je pojačane inspekcijske nadzore na benzinskim crpkama širom Federacije BiH, s naglaskom na primjenu izmijenjenog Zakona o naftnim derivatima i standarda BAS EN 16942 za označavanje pumpnih automata.

U tom je razdoblju obavljeno 82 pojačana i dva redovna inspekcijska nadzora, pri čemu su utvrđene nepravilnosti u označavanju pumpi, zbog čega je izrečeno 25 upravnih mjera – rješenja o otklanjanju nedostataka. U okviru kontrole kontrolisana su 502 uzorka, a utvrđeno je da svi uzorci zadovoljavaju propisane standarde.

Na temelju Odluke o kvaliteti tekućih naftnih goriva, u prelaznom periodu do obvezne primjene BAS standarda, Federalni rudarski, termo i elektroenergetski inspektorat provodio je operativne i edukativne mjere prema energetskim subjektima s ciljem lakšeg prilagođavanja tržišta naftnim derivatima novim propisima.

U tom su razdoblju obavljena 262 preventivna inspekcijska nadzora, a u okviru monitoringa analizirano je 1.282 uzorka goriva, za koje je utvrđeno da ispunjavaju propisane standarde. Od početka obvezne primjene BAS standarda do stupanja na snagu izmjena Zakona, provedeno je 119 redovnih nadzora i izdano 65 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Pregled inspekcijskih aktivnosti u 2025. godini

U razdoblju od 1. januara do 31. oktobra 2025. godine ukupno je realizovano 217 inspekcijskih nadzora (121 redovni, 14 preventivnih i 82 pojačana), uz 90 izrečenih upravnih mjera – rješenja o otklanjanju nedostataka.

Od stupanja na snagu Odluke (9. februara 2024. godine) do kraja oktobra 2025. godine, provedeno je 465 nadzora i kontrolisano 1.784 uzorka goriva. Utvrđeno je da su svi uzorci u skladu s propisanim standardima.

Federalna uprava za inspekcijske poslove u saopštenju za javnost pozvala je sve privredne subjekte da preispitaju svoje poslovanje i pravodobno ga usklade sa zakonskim propisima, kako bi izbjegli sankcije i pridonijeli sigurnosti i kvaliteti tržišta goriva u Federaciji BiH.

