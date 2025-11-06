Logo

Učenik crtežom nasmijao region

Дјечак учење бојице учионица школа
Foto: Atlantic Ambience/Pexels

Školski zadaci ponekad otkriju koliko su djeca maštovita ali i koliko pažljivo posmatraju svijet oko sebe.

Upravo zbog toga je, nedavno, jedan crtež nasmijao ljude širom regiona i pokazao da i najmlađi umiju da prenesu duh Balkana na svoj način.

Na stranici “Hrvati bez konteksta” na društvenoj mreži Iks osvanuo je crtež koji je nasmijao čitavu regiju. Pretpostavlja se da je nastao kao dio školskog zadatka u kojem se od učenika tražilo da nacrta neki muzički instrument, a njegov prikaz harmonike s neobičnim detaljem – momentalno je postao viralni hit.

Kako se vidi na fotografiji, iz harmonike na crtežu, vire i novčanice od 50, 100 i 200 evra.

Običaj darivanja novca harmonikašu koji zabavlja goste nije nepoznat na proslavama i porodičnim slavljima širom Balkana, a izgleda da je ovaj osnovac očigledno bio na mnogima, prenosi Blic.

илу-дјеца-18102025

Savjeti

Ove "fraze" smanjuju bijes kod djece

“Najbolji crtež harmonike ikada”

Detalj s novčanicama odmah je osvojio korisnike društvenih mreža koji su dijelili objavu. Mnogi su prepoznali duh balkanske tradicije i humor, te pohvalili kreativnost i maštovitost mladog autora.

Korisnici su istakli da je ovo “najbolji crtež harmonike koji su ikada vidjeli”, a neki su dodali kako čak i najmlađi umjetnici mogu duhovito prikazati lokalne običaje i tradiciju.

djeca

crtež

Škola

