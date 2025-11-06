Ova 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 13. novembra

Do 13. novembra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Lavovi, Strelčevi i Bikovi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

LAV

Lav je prvi znak koji može da se nada novcu iznenada. Jupiter i Venera mu donose kosmičku podršku, a intuicija mu je sada snažna. Ako Lav posluša svoj unutrašnji osjećaj i odigra brojeve ili tiket baš kad mu nešto "klikne", može ga pratiti sreća.

STRIJELAC

Strijelac je drugi znak kojem zvijezde daje priliku da osvoji više nego što očekuje. Njegova vladajuća planeta Jupiter mu sada otvara vrata blagostanja, a aspekti sa Merkurom donose pravu kombinaciju mudrosti i slučajne sreće.

Dovoljno je da poslušaju impuls, bilo da se radi o lutriji, nagradnoj igri ili investiciji u nešto malo, a perspektivno.

BIK

Bik je treći znak sa astrološkim potencijalom za dobitak. Pun Mjesec u njegovom znaku donosi energiju materijalnog ispunjenja, pa mu je sudbina trenutno naklonjena kad su u pitanju finansije. Ako Bik odluči da se okuša u igrama na sreću, neka to učini u trenucima opuštenosti i dobre energije.

(informer)