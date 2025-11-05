Sređivao baštu, pa ugledao neobično stvorenje

Jedan naizgled bezazleni TikTok video pokrenuo je lavinu reakcija i natjerao mnoge da s nelagodom zavire u svoje bašte.

Na snimku, koji se velikom brzinom širi internetom, prikazano je stvorenje koje se krilo od vlasnika bašte u blatu - a nije nimalo naivno.

Riječ je o invazivnoj vrsti azijskog crva (Amynthas agrestis) koja se poslednjih meseci širi i delovima Sjedinjenih Država - od severoistoka i atlantske obale, pa sve do srednjeg zapada.

Poznata je po neobično snažnim pokretima i sposobnosti da se odbace od tla. Upravo ta hiperaktivnost znači i da im treba mnogo energije, prenosi Jahu Njuz.

Da bi je dobili, azijski crvi troše ogromne količine organskog materijala iz zemlje, istog onog koji je ključan za preživljavanje mnogih domaćih vrsta.

Dok ih ima malo, mogu djelovati samo kao neprijatni “gosti“ u bašti. Ali, kada se previše razmnože, posledice su ozbiljne - iscrpljuju zemljište, izvlače hranljive materije i pretvaraju bogatu, tamnu zemlju u praškastu masu bez života!

Problem je što se šire nevjerovatno lako. Budući da žive u zemlji, mogu se prenijeti gotovo svuda - u saksijama sa biljkama, u gomili lišća, pa čak i na đonovima cipela. Kada iz bašti dopiju u šume, postaju noćna mora za ekosistem.

Tamo, njihova “omiljena hrana“ postaje ono što stručnjaci zovu šumski pokrivač - sloj opalog lišća koji štiti tlo, zadržava vlagu i hrani brojne mikroorganizme. Uklanjanjem tog sloja, zemlja postaje suvlja, osiromašena i manje pogodna za život mnogih domaćih vrsta.

Kako ih zaustaviti?

Srećom, postoji način da se širenje ovih crva zaustavi. Stručnjaci upozoravaju da, ako znate da se pojavljuju u vašem području, nikako ne treba premeštati zemlju, ili biljne ostatke sa jednog mjesta na drugo.

Uklanjanje i pravilno odlaganje mogu pomoći da se spreči razmnožavanje i sačuva plodnost tla.

Komentari ispod viralnog TikTok snimka svjedoče koliko je video uznemirio korisnike.

“Kao dijete sam ih često viđala u dvorištu. Možda je to razlog zašto su nam cvijeće i biljke stalno umirale, iako smo sve radili kako treba“, napisala je jedna osoba.

