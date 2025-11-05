Logo

Sređivao baštu, pa ugledao neobično stvorenje

Izvor:

Telegraf

05.11.2025

21:26

Komentari:

0
Сређивао башту, па угледао необично створење
Foto: Printscreen/Tik Tok/eccentric_cee

Jedan naizgled bezazleni TikTok video pokrenuo je lavinu reakcija i natjerao mnoge da s nelagodom zavire u svoje bašte.

Na snimku, koji se velikom brzinom širi internetom, prikazano je stvorenje koje se krilo od vlasnika bašte u blatu - a nije nimalo naivno.

Riječ je o invazivnoj vrsti azijskog crva (Amynthas agrestis) koja se poslednjih meseci širi i delovima Sjedinjenih Država - od severoistoka i atlantske obale, pa sve do srednjeg zapada.

Poznata je po neobično snažnim pokretima i sposobnosti da se odbace od tla. Upravo ta hiperaktivnost znači i da im treba mnogo energije, prenosi Jahu Njuz.

Da bi je dobili, azijski crvi troše ogromne količine organskog materijala iz zemlje, istog onog koji je ključan za preživljavanje mnogih domaćih vrsta.

Dok ih ima malo, mogu djelovati samo kao neprijatni “gosti“ u bašti. Ali, kada se previše razmnože, posledice su ozbiljne - iscrpljuju zemljište, izvlače hranljive materije i pretvaraju bogatu, tamnu zemlju u praškastu masu bez života!

Саобраћајна несрећа-Сарајево-05112025

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Sudarili se automobil i kamion

Problem je što se šire nevjerovatno lako. Budući da žive u zemlji, mogu se prenijeti gotovo svuda - u saksijama sa biljkama, u gomili lišća, pa čak i na đonovima cipela. Kada iz bašti dopiju u šume, postaju noćna mora za ekosistem.

Tamo, njihova “omiljena hrana“ postaje ono što stručnjaci zovu šumski pokrivač - sloj opalog lišća koji štiti tlo, zadržava vlagu i hrani brojne mikroorganizme. Uklanjanjem tog sloja, zemlja postaje suvlja, osiromašena i manje pogodna za život mnogih domaćih vrsta.

Kako ih zaustaviti?

Srećom, postoji način da se širenje ovih crva zaustavi. Stručnjaci upozoravaju da, ako znate da se pojavljuju u vašem području, nikako ne treba premeštati zemlju, ili biljne ostatke sa jednog mjesta na drugo.

Uklanjanje i pravilno odlaganje mogu pomoći da se spreči razmnožavanje i sačuva plodnost tla.

Komentari ispod viralnog TikTok snimka svjedoče koliko je video uznemirio korisnike.

“Kao dijete sam ih često viđala u dvorištu. Možda je to razlog zašto su nam cvijeće i biljke stalno umirale, iako smo sve radili kako treba“, napisala je jedna osoba.

@eccentric_cee Asian Jumping Worms are harmful to your garden. When I find them I feed them to my chickens. They rob the soil of nutrients. These are not garden friends! #gardening#organicgarden#organicgardener#worm#worms#gardenpests#gardenpest#growfood#homegrown#blackgardenerstiktok#blackgardener#growyourownfood ♬ original sound - EccentricCee 🤪

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tag:

bašta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саобраћајна несрећа Сарајево

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Sudarili se automobil i kamion

11 min

0
Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

Ekonomija

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

26 min

0
Дрога кеса запљена

Svijet

U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

29 min

0
паре, новац, марке

Društvo

Penzioneri u Srpskoj u decembru dobijaju dvije penzije

30 min

0

Više iz rubrike

Само један хороскопски знак ће имати највише среће у новембру

Zanimljivosti

Samo jedan horoskopski znak će imati najviše sreće u novembru

1 h

0
Вечерас нас очекује најјачи пун Мјесец у години: Највише утицаја имаће на ова три знака

Zanimljivosti

Večeras nas očekuje najjači pun Mjesec u godini: Najviše uticaja imaće na ova tri znaka

4 h

0
Три хороскопска знака којима живот креће набоље од 5. новембра

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka kojima život kreće nabolje od 5. novembra

4 h

0
Како се облачи нова „прва дама“ Њујорка?

Zanimljivosti

Kako se oblači nova „prva dama“ Njujorka?

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

27

Ćurić ponudio pomoć nakon tragedije u Domu penzionera

21

26

Sređivao baštu, pa ugledao neobično stvorenje

21

24

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Sudarili se automobil i kamion

21

09

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

21

06

U Irskoj zaplijenjena droga vrijednosti više od tri miliona evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner