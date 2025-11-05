Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će do novog povećanja plata u Srpskoj doći nakon marta iduće godine i to u rasponu od sedam do 10 odsto, te da će se sa tim usklađivati i penzije.

Dodik je istakao da je Republika Srpska stabilna i bezbjedna za život, te usmjerena ka privrednim, infrastrukturnim problemima i ekonomskom napretku.

On je ukazao da je želja da plate i penzije rastu više od inflacije.

"BDP u Srpskoj do ovog momenta ima rast preko dva odsto. To je brojčano malo, ali imajući u vidu region i Evropu, gdje se bilježi i recesija, mislim da uspijevamo pokazati da je naša privreda fleksibilna", rekao je Dodik.

On je naveo da će glavni zamah rasta BDP-a biti do kraja godine.

"Naš budžet je stabilan, izvršavamo sve isplate, one su redovne i nisu ugrožene bilo čim", rekao je Dodik.

"Prosječna plata u Srpskoj iznosi 1.556 KM i veća je za 8,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine", rekao je Dodik.

On je dodao da je pokrivenost uvoza izvozom i dalje stabilna i da se kreće između 70 i 80 odsto.

"Danas imamo najveći broj zaposlenih ikada – 293.000. Imamo najnižu zaduženost. U javnom sektoru ona je 29 odsto, a ukupan dug iznosi 32 odsto BDP-a", rekao je Dodik.

On je naveo da je budžetski deficit nizak, da je prošle godine iznosio 0,4 odsto, a ove godine se kreće oko 0,5 odsto.

"Na osnovu svega toga vidimo da imamo uspješne makroekonomske parametre bez obzira na galamu opozicije", rekao je Dodik te dodao da je ponosan na ekonomske parametre Republike Srpske.

On je podsjetio da prema standardu EU zemlja može biti zadužena 60 odsto BDP-a, te dodao da nijedna članica Unije nije u okviru tih standarda, već su zadužene više.

"Mi koji vodimo Republiku Srpsku treba da dobijemo Nobelovu nagradu za ekonomiju. Kada bi sada došli u poziciju da povećamo dug na 55 odsto mogli bi se zadužiti 5,1 milijardu KM i da opet budemo prihvatljivi za standarde EU", rekao je Dodik.