Otkriveno nalazište zlata vrijedno 1,7 milijardi dolara

05.11.2025

17:23

Rudarska kompanija Erdemir danas je objavila da je u turskoj provinciji Sivas otkrila oko 424.000 unci zlata čija se vrijednost procjenjuje na 1,7 milijardi dolara.

Kako je navedeno, riječ je o nalazištu koje je trenutno klasifikovano kao ,,moguć izvor'' prema UMREK i JORC standardima, a istražne aktivnosti na terenu se nastavljaju, prenosi Hurijet.

Do sada je u okviru arheološko-geološkog rada ispitano oko 45 hektara od ukupno 5.804 hektara površine gdje su istraživanja dozvoljena. Objavljeno je 360 bušenja u ukupnoj dužini od skoro 97.000 metara, a rezultati su analizirani u međunarodno ovlašćenoj laboratoriji u Ankari.

Prosječna sadržina zlata procenjena je na 0,89 grama po toni rude.

U sljedećoj fazi će se obaviti dodatna bušenja kojima se ciljano provjerava gustina i tačna distribucija rude, što će omogućiti prelazak sa statusa ,,moguć izvor'' na ,,dokazane rezerve''.

Ekonomija

Vidović: Dobrovoljni penzijski fond značajan za Srpsku

Nalazište se tretira kao jedan od potencijalno važnih domaćih izvora zlata u trenutku kada Turska nastoji da smanji zavisnost od uvoza plemenitih metala i strateških sirovina.

Gruba tržišna vrijednost po današnjim spot cijenama zlata iznosi skoro 1,7 milijardi dolara, ali u pitanju je teoretska bruto procjena bez troškova, piše Sputnjik.

