Vidović: Dobrovoljni penzijski fond značajan za Srpsku

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je dobrovoljni penzijski fond, koji je treći stub penzijskog osiguranja, značajan za Republiku Srpsku i zemlje u okruženju.

Vidovićeva je, u završnoj riječi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekla da se Vlada Republike Srpske odlučila da svakom svom radniku u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje mjesečno 20 KM.

"Bilo bi dobro da to urade i drugi. Mislim da će biti i fizičkih lica koja će povećavati kapital ovog fonda", istakla je Vidovićeva.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.