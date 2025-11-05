Vidović: Dobrovoljni penzijski fond značajan za Srpsku

Izvor:
SRNA
05.11.2025
17:20
Komentari:0
Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je dobrovoljni penzijski fond, koji je treći stub penzijskog osiguranja, značajan za Republiku Srpsku i zemlje u okruženju.
Vidovićeva je, u završnoj riječi u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekla da se Vlada Republike Srpske odlučila da svakom svom radniku u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje mjesečno 20 KM.
"Bilo bi dobro da to urade i drugi. Mislim da će biti i fizičkih lica koja će povećavati kapital ovog fonda", istakla je Vidovićeva.
Republika Srpska
Dodik: Šta smo mogli očekivati kada je predsjednik Ustavnog suda BiH - ratni kadar SDA
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.
Najnovije
Najčitanije
19
03
18
57
18
55
18
45
18
43
Trenutno na programu