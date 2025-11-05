Poznata banka časti klijente sa 100 evra: Evo šta treba da uradite

Ova banka ponovo pokreće popularni program preporuka „Zajedno do nagrada“, kroz koji postojeći i novi klijenti mogu da osvoje novčane nagrade jednostavnim dijeljenjem svog pozitivnog iskustva sa drugima. Program traje od 20. oktobra do 31. decembra 2025. godine.

Postojeći klijenti mogu da učestvuju tako što će svoj lični kod podijeliti sa prijateljima, porodicom ili poznanicima i pozvati ih da postanu klijenti Zagrebačke banke.

Za svaku uspješnu preporuku – ako novi klijent ugovori paket proizvoda i usluga zajedno sa m-zaba aplikacijom – preporučila dobija 20 evra nagrade, a ukupno može osvojiti do 100 evra tokom trajanja programa (za najviše pet realizovanih preporuka).

Novi klijenti takođe mogu da ostvare do 100 evra dobrodošlice, i to kroz tri jednostavna koraka:

- 20 evra za ugovaranje paketa proizvoda i usluga uz m-zaba aplikaciju,

- dodatnih 50 evra za prenos redovnog primanja u Zagrebačku banku,

- još 30 evra ako ugovore Individual Masterkard kreditnu karticu i obave bar jednu transakciju.

Ako novi klijenti požele da preporuče banku drugima, mogu to da rade neograničeno, dijeleći svoj sopstveni kod. Na taj način mogu da osvoje još do 100 evra - po 20 evra za svaku od pet uspješnih preporuka.

Program „Zajedno do nagrada“ namijenjen je i postojećim i novim klijentima Zagrebačke banke. Pravo na nagrade za prenos redovnih primanja i korišćenje Masterkard kreditne kartice može se ostvariti do 28. februara 2026, dok novi klijenti pakete proizvoda i usluga mogu ugovoriti putem m-zabe (mobilnog bankarstva) ili posjetom poslovnici najkasnije do 31. decembra 2025. godine, piše Poslovni dnevnik.hr.