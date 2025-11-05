Logo

Ova hrana izaziva gorušicu, bolje je izbjegavajte

Izvor:

B92

05.11.2025

16:24

Komentari:

0
Ова храна изазива горушицу, боље је избјегавајте
Foto: pexels/Valeria Boltneva

Gorušica, neprijatan osjećaj pečenja u grudima koji se često širi prema grlu, može da pokvari čak i najljepše obroke. Iako je povremena pojava normalna, stalno konzumiranje određenih namirnica može pogoršati simptome.

Stručnjaci za ishranu i gastroenterologiju izdvojili su pet vrsta hrane koju bi trebalo konzumirati s oprezom.

1. Masna i pržena hrana

Hrana bogata mastima, poput pomfrita, pržene piletine ili masnih sireva, usporava pražnjenje želuca, što povećava pritisak na donji ezofagealni sfinkter – mišić koji sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Rezultat je učestala gorušica i osjećaj težine u stomaku.

Гугл Мапс

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija stiže u ''Gugl mape''

2. Začinjena hrana

Ljuta paprika, čili, kajenski biber i druga začinjena jela mogu iritirati sluzokožu jednjaka i pojačati osjećaj pečenja. Ljudi koji su skloni refluksu trebalo bi da smanje količinu ljutih začina ili da ih potpuno izbjegavaju, posebno u večernjim satima.

3. Citrusno voće i sokovi

Narandže, limuni, grejpfrut i njihovi sokovi su bogati kiselinama koje mogu pojačati refluks. Kiseline iz citrusa mogu dodatno iritirati jednjak i izazvati osjećaj žarenja, pa se savjetuje konzumacija u manjim količinama i po mogućstvu uz druge neutralne namirnice.

Тузла

Društvo

Sutra dan žalosti u Tuzli

4. Paradajz i proizvodi od paradajza

Paradajz i njegova prerada – kečap, sokovi i pirei od paradajza – prirodno sadrže visok nivo kiselina. Kod osoba sklonih gorušici, ove kiseline često izazivaju povratak želudačne kiseline u jednjak, što vodi do pečenja i nelagodnosti.

5. Gazirana pića i kofein

Soda, energetski napici, kafa i crni čaj povećavaju proizvodnju želudačne kiseline i šire donji ezofagealni sfinkter, što olakšava povratak kiseline u jednjak. Preporuka stručnjaka je da se gazirani i kofeinski napici piju umjereno, a po mogućstvu ne neposredno pred spavanje.

Ukoliko se gorušica javlja često, preporučuje se vođenje dnevnika ishrane i konsultacija sa gastroenterologom, jer stalni refluks može voditi do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Pažljivo biranje hrane i izbegavanje namirnica koje pogoršavaju simptome može značajno smanjiti nelagodnost i poboljšati kvalitet života.

Podijeli:

Tag:

Hrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

БРИКС надмашује Г7

Ekonomija

BRIKS nadmašuje G7

2 h

0
Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе

BiH

Cvijanović: Ohrabriti unutrašnji dijalog kao jedini put ka deeskalaciji krize

2 h

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

Oglasili se iz FZO Srpske o prenatalnim testovima

2 h

0
Влада Републике Српске сутра о Нацрту закона о туризму

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske sutra o Nacrtu zakona o turizmu

3 h

0

Više iz rubrike

Ове намирнице су главни кривци за масну јетру

Zdravlje

Ove namirnice su glavni krivci za masnu jetru

8 h

0
Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

Zdravlje

Ova namirnica pomaže održati šećer pod kontrolom

10 h

0
Ове двије намирнице конзумирајте пред спавање за дубок и миран сан

Zdravlje

Ove dvije namirnice konzumirajte pred spavanje za dubok i miran san

22 h

0
Шта се дешава са тијелом ако сваки дан једете јабуке

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom ako svaki dan jedete jabuke

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

18

34

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner