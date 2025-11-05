Ova hrana izaziva gorušicu, bolje je izbjegavajte

Gorušica, neprijatan osjećaj pečenja u grudima koji se često širi prema grlu, može da pokvari čak i najljepše obroke. Iako je povremena pojava normalna, stalno konzumiranje određenih namirnica može pogoršati simptome.

Stručnjaci za ishranu i gastroenterologiju izdvojili su pet vrsta hrane koju bi trebalo konzumirati s oprezom.

1. Masna i pržena hrana

Hrana bogata mastima, poput pomfrita, pržene piletine ili masnih sireva, usporava pražnjenje želuca, što povećava pritisak na donji ezofagealni sfinkter – mišić koji sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Rezultat je učestala gorušica i osjećaj težine u stomaku.

2. Začinjena hrana

Ljuta paprika, čili, kajenski biber i druga začinjena jela mogu iritirati sluzokožu jednjaka i pojačati osjećaj pečenja. Ljudi koji su skloni refluksu trebalo bi da smanje količinu ljutih začina ili da ih potpuno izbjegavaju, posebno u večernjim satima.

3. Citrusno voće i sokovi

Narandže, limuni, grejpfrut i njihovi sokovi su bogati kiselinama koje mogu pojačati refluks. Kiseline iz citrusa mogu dodatno iritirati jednjak i izazvati osjećaj žarenja, pa se savjetuje konzumacija u manjim količinama i po mogućstvu uz druge neutralne namirnice.

4. Paradajz i proizvodi od paradajza

Paradajz i njegova prerada – kečap, sokovi i pirei od paradajza – prirodno sadrže visok nivo kiselina. Kod osoba sklonih gorušici, ove kiseline često izazivaju povratak želudačne kiseline u jednjak, što vodi do pečenja i nelagodnosti.

5. Gazirana pića i kofein

Soda, energetski napici, kafa i crni čaj povećavaju proizvodnju želudačne kiseline i šire donji ezofagealni sfinkter, što olakšava povratak kiseline u jednjak. Preporuka stručnjaka je da se gazirani i kofeinski napici piju umjereno, a po mogućstvu ne neposredno pred spavanje.

Ukoliko se gorušica javlja često, preporučuje se vođenje dnevnika ishrane i konsultacija sa gastroenterologom, jer stalni refluks može voditi do ozbiljnijih zdravstvenih problema. Pažljivo biranje hrane i izbegavanje namirnica koje pogoršavaju simptome može značajno smanjiti nelagodnost i poboljšati kvalitet života.