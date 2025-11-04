Šta se dešava sa tijelom ako svaki dan jedete jabuke

Stara izreka kaže da jabuka na dan tjera doktora van, postoji li u tome istine? Iako jedna jabuka dnevno neće čudotvorno ukloniti potrebu za ljekarom, ona može biti odličan početak puta prema boljem zdravlju. Izreka potiče iz stare velške poslovice koja je preporučivala jedenje jabuka prije spavanja radi prevencije bolesti, a moderna nauka danas potvrđuje da jabuke zaista nude brojne zdravstvene prednosti, piše Health.com.

Podrška zdravlju srca

Jabuke sadrže topiva vlakna koja pomažu u snižavanju razine "lošeg" LDL kolesterola, čije nakupljanje može dovesti do začepljenja arterija i srčanih problema. Osim toga, bogate su polifenolima, biljnim spojevima koji dodatno smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, prenosi Indeks.

Pomoć kod dijabetesa tipa 2

Uprkos prirodnoj slatkoći, jabuke imaju nizak glikemijski indeks, što znači da ne uzrokuju nagle skokove šećera u krvi. Vlakna u jabukama usporavaju apsorpciju šećera, a polifenoli pomažu tijelu da učinkovitije koristi inzulin, čime doprinose stabilnom nivou glukoze.

Zaštita ćelija od oštećenja

Polifenoli i vitamin C u jabukama d‌jeluju kao snažni antioksidansi koji štite stanice od oksidativnog stresa – procesa povezanog s razvojem hroničnih bolesti poput raka i bolesti srca. Redovna konzumacija jabuka može ojačati prirodnu odbranu tijela i pridonijeti dugoročnom zdravlju ćelija.

Smanjenje upala

Hronične upale stoje iza mnogih ozbiljnih zdravstvenih tegoba. Spoj kvercetin, prisutan u kori jabuka, pomaže u regulaciji imunološkog odgovora i smanjuje tvari koje potiču upalne procese. Time dugoročno može pomoći u prevenciji bolesti poput artritisa ili povišenog krvnog tlaka.

Bolje zdravlje probave

Jabuke su bogate pektinom, vrstom vlakna koja potiče rast korisnih bakterija u crijevima. Zdrava crijevna mikroflora podržava dobru probavu, jača imunitet i smanjuje upale u organizmu. Zanimljivo je da zdrava crijeva pozitivno utiču i na raspoloženje, što jabuku čini jednostavnim saveznikom u očuvanju cjelokupnog zdravlja.

Pomoć pri kontroli tjelesne težine

Budući da su bogate vlaknima i vodom, jabuke pomažu da se duže osjećamo sitim. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno jedu jabuke imaju kvalitetniju prehranu i niži rizik od pretilosti. Polifenoli u jabukama dodatno pomažu u smanjenju visceralne masti, koja se nakuplja oko unutrašnjih organa i povezana je s raznim bolestima.

Smanjen rizik od raka

Iako nijedna namirnica ne može garantovati aštitu od raka, redovno konzumiranje jabuka može smanjiti rizik od određenih vrsta, uključujući rak dojke, pluća i debelog crijeva. Polifenoli u jabukama pomažu u sprječavanju razmnožavanja abnormalnih ćelija i jačanju prirodne otpornosti tijela.

Podrška zdravlju mozga

S godinama mozak postaje osjetljiviji na oksidativni stres, koji može uticati na pamćenje i kognitivne funkcije. Antioksidansi poput floretina u jabukama pomažu u zaštiti moždanih stanica i smanjuju upale koje mogu dovesti do demencije i kognitivnog pada.

Kada je potreban oprez?

Za većinu ljudi jabuke su vrlo zdrav izbor, ali postoje situacije u kojima treba biti oprezan. Osobe s gihtom ili povišenom razinom mokraćne kiseline trebale bi ograničiti unos zbog fruktoze, a oni na keto ili prehrani s malo ugljikohidrata trebaju znati da srednje velika jabuka sadrži oko 25 grama ugljenih hidrata.

Kod osjetljivih osoba vlakna mogu izazvati nadutost, stoga je preporučljivo jesti ih postepeno i uz dovoljno tečnosti. Važno je napomenuti da su cijele jabuke bolji izbor od soka, jer sokovima često nedostaju vlakna i brže povisuju nivo šećera u krvi.