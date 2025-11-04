Stručnjaci kažu da ovaj napitak usporava starenje

Stručnjaci sve češće ističu da male promjene u svakodnevnim navikama mogu imati veliki uticaj na dugovječnost.

Jedna od njih odnosi se na napitak koji mnogi od nas već svakodnevno piju. Prema novim istraživanjima, redovno i umjereno uživanje u tom piću moglo bi nam pomoći da živimo duže i zdravije.

Zdravlje Tamari su ljekari godinama govorili da umišlja "male crve", a onda su otkrili pravu istinu

U pitanju je zeleni čaj.

Zeleni čaj bogat je katehinima, a posebno jedinjenjima poznatim kao EGCG (epigalokatehin-3-galat). Ti snažni antioksidansi pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala, glavnih uzroka starenja i hroničnih bolesti. Kako se navodi u jednom pregledu istraživanja, "antioksidativna aktivnost zelenog čaja – njegova sposobnost neutralisanja reaktivnih kiseoničnih spojeva – čini ga snažnim saveznikom u smanjenju stresa", prenosi "Ši Fajnds".

Jedno veliko istraživanje sprovedeno na više od 160.000 odraslih osoba pokazalo je da su oni koji redovno piju zeleni čaj imali manji rizik od smrti zbog bilo kog uzroka, uključujući i bolesti srca i rak.

Grupa s najvećom konzumacijom (više od 10 grama čajnih listića dnevno) imala je odnos rizika od 0,89 za ukupnu smrtnost u poređenju s onima koji nisu pili čaj. Još jedno istraživanje otkrilo je da su ljubitelji zelenog čaja u prosjeku živjeli oko godinu dana duže od onih koji ga nisu pili.

Fudbal Lalatović otkrio detalje sa terena nakon smrti Žižovića: Samo sam čuo...

Zeleni čaj može imati i pozitivne efekte na mozak. Japanska desetogodišnja kohortna studija pokazala je da su osobe koje su ga redovno pile imale 28 posto manji rizik od kognitivnog opadanja.

Najbolji efekti postignuti su sa dvije do četiri šolje dnevno, dok pretjerana konzumacija ne donosi dodatne koristi.

Ipak, ključno je izbjegavati dodavanje šećera, sirupa i ostalih dodataka jer se time gubi veliki dio koristi. Stručnjaci naglašavaju i da su ti efekti primijećeni kod osoba koje su generalno vodile zdrav način života – nisu pušile, umjereno su pile alkohol i redovno vježbale.