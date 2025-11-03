Lažni pop pjevao za duše preminulih na groblju

Na groblju u opštini Đorče Petrov u Skoplju, u subotu na zadušnice, lice B.P. se predstavljalo kao pop i pjevalo za duše preminulih. Incident je potvrdila i MUP.

Kada je policija stigla, nekoliko policajaca je privelo B.P., dok su posjetioci groblja ostali zbunjeni, prenosi Skopje1.mk.

Iz MUP-a navode da se slučaj razjašnjava:

"Dana 01.11.2025. na groblju u Đorče Petrov u Skoplju, postupajući po prethodnoj prijavi, od strane policijskih službenika Odjeljenja za kriminal Đorče Petrov legitimisano je lice B.P., koje je vršilo vjerske aktivnosti. Preduzimaju se mjere za razjašnjenje slučaja", navodi MUP, prenosi Skopje1.mk.