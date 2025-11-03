Logo

Haos u poznatom lokalu: Maskirani muškarci napali mladića

Izvor:

Telegraf

03.11.2025

22:23

Komentari:

0
Хаос у познатом локалу: Маскирани мушкарци напали младића
Foto: Printskrin/Jutjub

Brutalan napad dogodio se u subotu oko 19 časova uveče ispred jednog poznatog lokala u Košutnjaku, kada je više maskiranih muškaraca napalo dvadesetogodšnjeg N. T., koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

Kako Telegraf.rs saznaje, mladić je bio sa društvom u jednom poznatom ugostiteljskom objektu, kada im je prišla grupa maskiranih napadača. Oni su, prema prvim informacijama, nasilno izveli N. T. iz lokala, ugurali ga u automobil marke "tojota" i odvezli na drugu lokaciju u Košutnjaku gdje su ga tukli i prijetili mu pištoljem.

свемир-290925

Nauka i tehnologija

Misteriozni objekat zalutao u naš sistem: Otkriveno koliko je star

Napad se dogodio pred više svjedoka koji su, kako su naveli, prvo vidjeli tuču, a zatim kako nesrećnog dečka ubacuju u automobil.

- Primjetio sam komešanje, kada sam izašao da vidim šta se dešava, vidio sam grupu momaka sa fantomkama kako stavljaju nekom momku kesu na glavu, ubacuju ga na zadnje sjedište i odlaze u nepoznatom pravcu - ispričao je očevidac za Telegraf.rs.

Snimak sa nadzornih kamera je, kako pomenuti portal saznaje, otkrio da je automobil kojim su napadači odvezli N. T. skrenuo u Blagoja Parovića i uputio se prema Rakovici.

Na drugoj lokaciji, napadači su, prema prvim informacijama, više puta udarali mladića rukama i nogama po tijelu i glavi. Jedan od njih, koji je kod sebe imao pištolj, više puta ga je, kako se sumnja, udario drškom oružja po glavi, uz prijetnje da će ga upucati. Oni su, kako se sumnja, od nesrećnog mladića tražili novac.

Слађана из Бањалуке показала трансформацију

Stil

Banjalučanka pokazala transformaciju od koje zastaje mozak

Kako se saznaje, napadači su, nakon što su završili sa maltretiranjem N. T, istog izbacili iz vozila i pobjegli u nepoznatom pravcu. Teško povrijeđen, mladić je uspio da dođe do drugog ugostiteljskog objekta, odakle je pozvao policiju i zatražio pomoć.

On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede i krvarenja u mozgu, nakon čega je zadržan na odjeljenju neurohirurgije.

Prilikom davanja izjave policiji, mladić je izjavio da mu napadači nisu poznati, kao ni da mu nije poznat motiv ovog brutalnog napada na njega.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača, a o svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

Ilu-stomak-bolovi-010925

Zdravlje

Namirnice koje su najbolji izbor za zdravlje crijeva

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, kao i identitet napadača.

Podijeli:

Tagovi:

fizički napad

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најављено: Паркинг у Бањалуци би опет могао бити бесплатан

Banja Luka

Najavljeno: Parking u Banjaluci bi opet mogao biti besplatan

1 d

0
Додик: С великом тугом сам примио вијести

Fudbal

Dodik: S velikom tugom sam primio vijesti

1 d

0
klkuč, nekretnina, vrata

Svijet

Iznajmio stan, pa sada traži pomoć na mrežama

1 d

0
Александра Пријовић повриједила велику обожаватељку: Крај

Scena

Aleksandra Prijović povrijedila veliku obožavateljku: Kraj

1 d

0

Više iz rubrike

Камионџија стао да помогне младићима, па опљачкан

Hronika

Kamiondžija stao da pomogne mladićima, pa opljačkan

1 d

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

U nesreći povrijeđena žena iz Šipova, upućena u UKC

1 d

0
Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато

Hronika

Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato

1 d

0
Илустрација

Hronika

Uhapšen član ''kavačkog klana'' nakon tri godine skrivanja

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner