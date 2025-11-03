Haos u poznatom lokalu: Maskirani muškarci napali mladića

Brutalan napad dogodio se u subotu oko 19 časova uveče ispred jednog poznatog lokala u Košutnjaku, kada je više maskiranih muškaraca napalo dvadesetogodšnjeg N. T., koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede.

Kako Telegraf.rs saznaje, mladić je bio sa društvom u jednom poznatom ugostiteljskom objektu, kada im je prišla grupa maskiranih napadača. Oni su, prema prvim informacijama, nasilno izveli N. T. iz lokala, ugurali ga u automobil marke "tojota" i odvezli na drugu lokaciju u Košutnjaku gdje su ga tukli i prijetili mu pištoljem.

Napad se dogodio pred više svjedoka koji su, kako su naveli, prvo vidjeli tuču, a zatim kako nesrećnog dečka ubacuju u automobil.

- Primjetio sam komešanje, kada sam izašao da vidim šta se dešava, vidio sam grupu momaka sa fantomkama kako stavljaju nekom momku kesu na glavu, ubacuju ga na zadnje sjedište i odlaze u nepoznatom pravcu - ispričao je očevidac za Telegraf.rs.

Snimak sa nadzornih kamera je, kako pomenuti portal saznaje, otkrio da je automobil kojim su napadači odvezli N. T. skrenuo u Blagoja Parovića i uputio se prema Rakovici.

Na drugoj lokaciji, napadači su, prema prvim informacijama, više puta udarali mladića rukama i nogama po tijelu i glavi. Jedan od njih, koji je kod sebe imao pištolj, više puta ga je, kako se sumnja, udario drškom oružja po glavi, uz prijetnje da će ga upucati. Oni su, kako se sumnja, od nesrećnog mladića tražili novac.

Kako se saznaje, napadači su, nakon što su završili sa maltretiranjem N. T, istog izbacili iz vozila i pobjegli u nepoznatom pravcu. Teško povrijeđen, mladić je uspio da dođe do drugog ugostiteljskog objekta, odakle je pozvao policiju i zatražio pomoć.

On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede i krvarenja u mozgu, nakon čega je zadržan na odjeljenju neurohirurgije.

Prilikom davanja izjave policiji, mladić je izjavio da mu napadači nisu poznati, kao ni da mu nije poznat motiv ovog brutalnog napada na njega.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača, a o svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, kao i identitet napadača.