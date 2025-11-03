Dodik: S velikom tugom sam primio vijesti

Predsjednik Milorad Dodik oglasio se na mreži Iks nakon što je saznao da je preminuo legendarni trener Mladen Žižović.

Dodik je istakao da je s velikom tugom primio ovu vijest.

"Fudbal i cijela sportska zajednica u regionu danas su ostali bez velikog čovjeka. S velikom tugom primio sam vijest o iznenadnoj smrti trenera Mladena Žižovića", poručio je Dodik.

On je naglasio da je Žile ostavio neizbrisiv trag u srpskom sportu.

Fudbal i cijela sportska zajednica u regionu danas su ostali bez velikog čovjeka. S velikom tugom primio sam vijest o iznenadnoj smrti trenera Mladena Žižovića.



Njegovo znanje, talenat i posvećenost fudbalu ostavili su neizbrisiv trag u sportu u Banjaluci, Republici Srpskoj i… pic.twitter.com/XZLyrJ7F5p — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 3, 2025

"Njegovo znanje, talenat i posvećenost fudbalu ostavili su neizbrisiv trag u sportu u Banjaluci, Republici Srpskoj i regionu. Porodici, prijateljima i svima s kojima je dijelio sportski put i terene upućujem izraze najdubljeg saučešća", zaključio je Dodik.

Mladen Žižović, preminuo je danas tokom njegovog Radničkog i Mladosti iz Lučana.

Žižoviću je pozlilo u 22. minutu pri vođstvu njegovog tima 0:2, a uprkos brzoj intervenciji medicinskog tima preminuo ubrzo nakon toga.

Popularni Žile veliki trag ostavio je u banjalučkom Borcu sa kojim je prošle godine ispisao istoriju kada je igrao osminu finala Lige konferencija.

Ko je bio Mladen Žižović pročitajte u odvojenom tekstu u nastavku.