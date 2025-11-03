Dodik: S velikom tugom sam primio vijesti

Autor:Stevan Lulić
03.11.2025
21:55
Komentari:0
Predsjednik Milorad Dodik oglasio se na mreži Iks nakon što je saznao da je preminuo legendarni trener Mladen Žižović.
Dodik je istakao da je s velikom tugom primio ovu vijest.
"Fudbal i cijela sportska zajednica u regionu danas su ostali bez velikog čovjeka. S velikom tugom primio sam vijest o iznenadnoj smrti trenera Mladena Žižovića", poručio je Dodik.
On je naglasio da je Žile ostavio neizbrisiv trag u srpskom sportu.
"Njegovo znanje, talenat i posvećenost fudbalu ostavili su neizbrisiv trag u sportu u Banjaluci, Republici Srpskoj i regionu. Porodici, prijateljima i svima s kojima je dijelio sportski put i terene upućujem izraze najdubljeg saučešća", zaključio je Dodik.
Mladen Žižović, preminuo je danas tokom njegovog Radničkog i Mladosti iz Lučana.
Žižoviću je pozlilo u 22. minutu pri vođstvu njegovog tima 0:2, a uprkos brzoj intervenciji medicinskog tima preminuo ubrzo nakon toga.
Popularni Žile veliki trag ostavio je u banjalučkom Borcu sa kojim je prošle godine ispisao istoriju kada je igrao osminu finala Lige konferencija.
Ko je bio Mladen Žižović pročitajte u odvojenom tekstu u nastavku.
