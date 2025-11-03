Vojvodina se oprostila od Žižovića: Prisjetili se podviga s Borcem

Strašna tragedija pogodila je u ponedjeljak srpski fudbal, pošto je tokom utakmice između Radničkog i Mladosti iz Lučana preminuo trener Kragujevčana, Mladen Žižović.

Žižović se srušio u 22. minutu meča, da bi kasnije stigla i vijest o njegovoj smrti.

Ova vijest je duboko potresla kako klubove i fudbalere, tako i one izvan granica.

Ranije su se oglasili "njegov" Borac, Partizan, Zvezda, a sada je počast Žiletu odala i Vojvodina.

"Sa velikom tugom primili smo vijest da nas je napustio Mladen Žižović, šef stručnog štaba FK Radnički 1923. Nakon izuzetne igračke karijere, Mladen je sa istim žarom i posvećenošću zakoračio u trenerske vode, gdje je ostvario zapažene rezultate i ostavio dubok trag. Posebno se pamti njegov rad u FK Borac iz Banjaluke, kojem je donio istorijske uspjehe i ispisao najsjajnije stranice u istoriji našeg bratskog kluba", napisali su na Instagram stranici Vojvodine.

Izrazili su saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića.

"Fudbalski klub Vojvodina na čelu sa predsjednikom Dragoljubom Zbiljićem izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su imali privilegiju da poznaju i sarađuju sa Mladenom. Srpski fudbal ostao je bez velikog stručnjaka i izuzetnog čovjeka", zaključili su iz Vojvodine.