Bolan snimak: Ovo je trenutak kada su igrači saznali za smrt Žižovića

03.11.2025

20:12

Младост-Раднички
Ogromna tragedija je zadesila srpski, ali i evropski sport. Mladi trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović (44) preminuo je u toku utakmice svog kluba koji je igrao protiv Mladosti iz Lučana.

On je pao na teren, a onda je došla i najgora moguća vijest.

Младен Жижовић

Fudbal

Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović

Mladen Žižović je nedavno preuzeo ekipu Radničkog, a dokazao se kao trener i prethodne sezone u Borcu iz Banjaluke, s kojim je redao odlične rezultate u Evropi.

Sve se odigralo poprilično brzo, dok su mnogi i ostali u čudu.

Žižović koji je imao tek 44 godine je u jednom trenutku pao pored klupe, a hitna pomoć je brzo reagovala. Njega su odmah odvezli u bolnicu, dok je sama utakmica nastavljena. Ipak, 20 minuta kasnije, javljena je i najgora moguća vijest.

67b8ce88ca83b mladen zizovic

Fudbal

Ko je bio preminuli Mladen Žižović - legenda Borca

Igrači su čuli tragične vijesti i odmah su legli na teren, dok je utakmica prekinuta.

Sablasni momenat možete pogledati u videu u nastavku teksta.

Mladen Žižović

radnički

FK Borac

In memoriam

