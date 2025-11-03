Potpuni šok: Preminuo Mladen Žižović

Trener Radničkog Mladen Žižović preminuo je nakon što mu je pozlilo usred utakmice.

Šefu struke Radničkog iz Kragujevca Mladenu Žižoviću usred meča je naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, ljekari nisu uspjeli da spase doskorašnjeg trenera banjalučkog Borca.