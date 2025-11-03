Logo

Paunović objavio prvi spisak reprezentacije: Ko je na njemu?

Izvor:

B92

03.11.2025

17:44

Komentari:

0
Пауновић објавио први списак репрезентације: Ко је на њему?
Foto: Printscreen/Youtube/STEFINHO02

Novi selektor Srbije Veljko Paunović objavio je svoj prvi spisak reprezentacije, za posljednja dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Srbija prvo gostuje Engleskoj 13. novembra na londonskom Vembliju, a potom dočekuje Letoniju 16. na leskovačkoj "Dubočici".

Мраз зима

Društvo

Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

"Orlovi" su u nezavidnoj situaciji pred posljednja dva meča jer ima bod manje od drugoplasirane Albanije, na poziciji koja vodi u baraž, piše B92.

Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić;

Odbrambeni igrači: Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić;

Vezni igrači: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić;

Napadači: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.

Podijeli:

Tag:

Veljko Paunović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мраз зима минус лист

Društvo

Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

1 d

0
Пас растргао деветомјесечну бебу, није јој било спаса

Svijet

Pas rastrgao devetomjesečnu bebu, nije joj bilo spasa

1 d

0
Пресјекао каблове и угасио саобраћајне камере

Gradovi i opštine

Presjekao kablove i ugasio saobraćajne kamere

1 d

0
Ужас у БиХ: Пијани возач ударио дјевојчицу па побјегао

Hronika

Užas u BiH: Pijani vozač udario djevojčicu pa pobjegao

1 d

0

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Umro legendarni Đovani Galeone

2 d

0
Борац у финишу славио против Слоге

Fudbal

Borac u finišu slavio protiv Sloge

2 d

0
Јамал погодио послије два мjесеца у ЛаЛиги – Барса рутински

Fudbal

Jamal pogodio poslije dva mjeseca u LaLigi – Barsa rutinski

2 d

0
Аутобус Спартака нападнут, огласио се Станковић

Fudbal

Autobus Spartaka napadnut, oglasio se Stanković

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner