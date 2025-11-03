Paunović objavio prvi spisak reprezentacije: Ko je na njemu?

Izvor:
B92
03.11.2025
17:44
Komentari:0
Novi selektor Srbije Veljko Paunović objavio je svoj prvi spisak reprezentacije, za posljednja dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.
Srbija prvo gostuje Engleskoj 13. novembra na londonskom Vembliju, a potom dočekuje Letoniju 16. na leskovačkoj "Dubočici".
Društvo
Meteorolozi objavili prognozu do petka: Evo kakvo nas vrijeme očekuje
"Orlovi" su u nezavidnoj situaciji pred posljednja dva meča jer ima bod manje od drugoplasirane Albanije, na poziciji koja vodi u baraž, piše B92.
Golmani: Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić;
Odbrambeni igrači: Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić;
Vezni igrači: Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić;
Napadači: Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu