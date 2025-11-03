Logo

Užas: Pozlilo Žižoviću, srušio se usred utakmice

Treneru Radničkog iz Kragujevca Mladenu Žižoviću pozlilo je tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.

Žižović se srušio pored terena sredinom prvog poluvremena, kada je utakmica momentalno prekinuta.

Igrači su panično dozivali pomoć, a kola hitne pomoći su ubrzo stigla, piše "Kurir".

Лијечење / Илустративна фотографија

Zdravlje

Šta je tifus - bolest otkrivena kod studentkinje u Srpskoj?

Stavili su ga na nosila i odvezli u bolnicu, dok su gledaoci aplaudirali u znak podrške 44-godišnjem stručnjaku.

Meč je poslije nekoliko minuta, pri rezultatu 2:0 za Radnički, nastavljen.

Podsjetimo, Žižović je od prije desetak dana na klupi tima iz Kragujevca zamijenio Aleksandra Lukovića.

