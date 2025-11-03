Užas: Pozlilo Žižoviću, srušio se usred utakmice

Izvor:
Treneru Radničkog iz Kragujevca Mladenu Žižoviću pozlilo je tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima.
Žižović se srušio pored terena sredinom prvog poluvremena, kada je utakmica momentalno prekinuta.
Igrači su panično dozivali pomoć, a kola hitne pomoći su ubrzo stigla, piše "Kurir".
Stavili su ga na nosila i odvezli u bolnicu, dok su gledaoci aplaudirali u znak podrške 44-godišnjem stručnjaku.
Meč je poslije nekoliko minuta, pri rezultatu 2:0 za Radnički, nastavljen.
Podsjetimo, Žižović je od prije desetak dana na klupi tima iz Kragujevca zamijenio Aleksandra Lukovića.
