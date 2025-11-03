Logo

Uhapšen član ''kavačkog klana'' nakon tri godine skrivanja

SRNA

03.11.2025

Foto: ATV

Podgoričanin Danilo Bakić /32/, navodno pripadnik "kavačkog klana" uhapšen je danas u Spužu, a policija je za njim tragala od 2022. godine, saopštila je Uprava policije.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica danas su sproveli akciju u kojoj je u Spužu lišen slobode muškarac čiji su inicijali D.B. /32/ iz Podgorice, član jedne organizovane kriminalne grupe", navedeno je u saopštenju.

Запаљен ауто њемачког политичара

Svijet

Zapaljen automobil istaknutog političara

Za ovim licem je Uprava policije 2022. godine, raspisala međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

Bakić će u zakonskom roku biti predat u nadležnost Višeg suda u Podgorici.

Crna Gora

hapšenje

  • Najčitanije

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

