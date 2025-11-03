Uhapšen član ''kavačkog klana'' nakon tri godine skrivanja

Izvor:
SRNA
03.11.2025
19:24
Komentari:0
Podgoričanin Danilo Bakić /32/, navodno pripadnik "kavačkog klana" uhapšen je danas u Spužu, a policija je za njim tragala od 2022. godine, saopštila je Uprava policije.
"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica danas su sproveli akciju u kojoj je u Spužu lišen slobode muškarac čiji su inicijali D.B. /32/ iz Podgorice, član jedne organizovane kriminalne grupe", navedeno je u saopštenju.
Svijet
Zapaljen automobil istaknutog političara
Za ovim licem je Uprava policije 2022. godine, raspisala međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.
Bakić će u zakonskom roku biti predat u nadležnost Višeg suda u Podgorici.
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d1
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
13
33
13
16
13
12
13
10
13
07
Trenutno na programu