Uhapšen član ''kavačkog klana'' nakon tri godine skrivanja

Podgoričanin Danilo Bakić /32/, navodno pripadnik "kavačkog klana" uhapšen je danas u Spužu, a policija je za njim tragala od 2022. godine, saopštila je Uprava policije.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica danas su sproveli akciju u kojoj je u Spužu lišen slobode muškarac čiji su inicijali D.B. /32/ iz Podgorice, član jedne organizovane kriminalne grupe", navedeno je u saopštenju.

Za ovim licem je Uprava policije 2022. godine, raspisala međunarodnu potjernicu zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.

Bakić će u zakonskom roku biti predat u nadležnost Višeg suda u Podgorici.