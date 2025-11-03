Logo

Policija u BiH oduzela glavu životinje, rogove i meso

Izvor:

ATV

03.11.2025

17:48

Одузете пушке
Foto: MUP TK

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, istražioci Sektora kriminalističke policije – Odsjek za opšti kriminalitet, uz asistenciju PS Čelić i Jedinice za specijalnu podršku, 31. oktobra 2025. godine su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK i po naredbi Opštinskog suda u Srebreniku, izvršili pretres na više lokacija u Čeliću koje koristi pet osoba.

Pretresi su obavljeni u okviru istrage o krivičnim djelima "protivzakoniti lov“ i "nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“.

Tokom akcije pronađeni su i privremeno oduzeti brojni predmeti, među kojima devet lovačkih pušaka različitih marki, veća količina municije kalibra 7,62 mm, više od 400 patrona za lovačke puške, optika za oružje, oružni listovi, 16 trofejnih rogova, glava srndaća s rogovima, meso koje asocira na divljač, pištoljska municija, startni pištolj, detonatorska kapisla, mobilni telefoni, kao i lovačka oprema.

Одузети рогови
Oduzeti rogovi

Istraga se nastavlja prema uputstvima postupajućeg tužioca, a po okončanju vještačenja Kantonalnom tužilaštvu TK biće dostavljen izvještaj s dokazima i nalazima iz istrage.

nezakonit lov

Policija

Oružje

meso

