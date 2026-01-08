Logo
Potpuna finansijska nezavisnost čeka ova 4 znaka

08.01.2026

08:57

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака
Foto: Unsplash

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 8. januara 2026. tokom kon‌junkcije Venere sa Marsom u Jarcu. Nastupa potpuna finansijska nezavisnost. Venera i Mars kombinuju energije želje i samodiscipline na prelepo uravnotežen, namjerni način u četvrtak.

Venera otkriva vašu vrednost i šta želite da postignete u pogledu novca i mekšeg života. Mars je asertivan i daje vam pokretačku snagu i odlučnost da težite nečemu plemenitom što traje.

Vrijeme se poklapa sa isplatom stvorenom ozbiljnom akcijom koja vodi do obilja i stvara sreću. Želite da se zapitate šta donosite na sto, a zatim da isporučite robu, a tako se stiče potpuna finansijska nezavisnost.

Kon‌junkcija Marsa i Venere nije energija želja i čekanja. U stvari, suprotno je. Želite da istrajete i podignete svoje standarde.

Ovi astrološki znaci rade na izgradnji finansijske nezavisnosti i privlače obilje i sreću u četvrtak, što ih podsjeća da stabilnost može biti elegantna, a ambicija meka.

Bik

Vaša vladajuća planeta, Venera, aktivna je i podržana u četvrtak u znaku koji nagrađuje planiranje i posvećenost. 8. januar ističe putovanja, obrazovanje ili dugoročne ciljeve povezane sa vašim potencijalom zarade. Ovo bi moglo da uključuje predstojeće putovanje koje otvara profesionalna vrata ili biste mogli da istražite mogućnosti za posao u međunarodnim ili udaljenim okruženjima.

Вода чесма

Banja Luka

Nestanak struje napravio probleme: Više banjalučkih naselja danas bez vode

Kon‌junkcija Venere i Marsa u Jarcu u četvrtak podržava vaš finansijski cilj, što vam omogućava da se fokusirate na rast. Kako usklađujete svoje vrijeme i resurse, učite i vidite kako da preduzmete korake koji vas vode u pravcu u kom želite da vaš život ide.

Loše novčane odluke postaju prošlost, a pametnije imaju smisla, i privlačite ono što želite. Sreću stvarate ulaganjem u budućnost u kojoj želite da živite.

Vaga

U četvrtak dobijate izbliza i lični uvid u to kako Zakon privlačnosti funkcioniše, posebno u vašem domu i porodici. Vaš osjećaj sigurnosti se poboljšava oko vašeg doma i porodice. U ovom prostoru dobijate prilike koje podstiču obilje. Tiho signalizirate univerzumu da ste sada spremni za mekši život za koji ste dobrovoljno radili.

8. januara povećavaju se šanse da dobijete ponudu za pomoć ili novčanu nadoknadu za prošli rad. Šef ili potencijalni poslodavac mogu pokrenuti razgovor o paketu nadoknade koji poboljšava vašu budućnost.

Bićete viđeni kao pouzdani, sposobni i spremni da se nosite sa povećanim odgovornostima.

Sva sreća koju dobijete daje vam snažan osećaj unutrašnjeg mira.

Ovan

Mars vam daje zamah 8. januara, posebno u vašoj karijeri ili javnoj ulozi. Motivisani ste i vođeni da dokažete svoju sposobnost da postignete nešto veliko, ne iz ega već iz samopoštovanja. Vaše samopouzdanje vam pomaže da napredujete i poboljšate svoje finansije.

Путеви, Источно Сарајево

Republika Srpska

Obustavljen saobraćaj za teretnjake na više magistralnih dionica

Kada se ponašate kao da pripadate sljedećem nivou, ljudi koji vam mogu pomoći da stignete tamo obraćaju pažnju. Četvrtak je jak dan za preuzimanje inicijative na poslu i pozivanje drugih da vam daju više odgovornosti. Vrijeme je savršeno da pokažete svoju spremnost da napredujete i uspijete, i da dobijete priliku da to učinite.

Škorpija

Vaša sreća 8. januara će vam pomoći da preuzmete smjele, proračunate rizike sa novcem, ugovorima ili pregovorima. Vaš vladar, Mars, u saradnji sa Venerom, omekšava vašu asertivnost. Direktni ste, jasni i ne plašite se da govorite o onome što ste izbjegli.

Što ste sada fokusiraniji, lakše je osjetiti da imate kontrolu nad svojim ishodom.

Vaša moć leži u samokontroli, i u tom tihom prostoru, vi koristite svoj unutrašnji kompas, vodeći vas ka obilju mogućnosti,piše YourTango.

