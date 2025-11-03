Uhapšeni policajac negirao da je imao odnos sa maloljetnicom

U Opštinskom sudu u Sarajevu održano je ročište policajcu Amaru Turčalu, koji se sumnjiči za seksualnu zloupotrebu maloljetne osobe.

Tužilaštvo KS je zatražilo pritvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i da bi došlo do uznemirenja javnosti.

Hronika Maloljetnici opljačkali pet lokala za jednu noć

Dino Hodžić, advokat osumnjičenog policajca, kazao je za "Dnevni avaz" da njegov branjenik negira da je imao odnos sa maloljetnicom.

- Ročište je završeno, a ono što je bitno je da je on već juče se aktivno branio, iznosio odbranu, odgovarao na sva pitanja. Dobrovoljno je predao svoj telefon i sve šifre pomoću kojih se taj telefon može otključati. Danas su njegovi predali automobil. On sarađuje i kao neko ko osporava da se to krivično djelo desilo, želi da se što prije rasvijetle te činjenice i utvrdi istine - kazao je Hodžić za "Avaz".

Društvo Upaljen alarm: U Srpskoj otkriven tifus

Naglasio je da je njegov branjenik spreman i na izuzimanje bioloških tragova, jer vjeruje da bi mu ti rezultati išli u prilog.