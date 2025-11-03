Dječak uperio laser prema avionu, pilot hitno reagovao

Poljska policija sprovodi istragu o incidentu na jugu zemlje, nakon što je devetogodišnji dječak usmjerio laserski zrak ka trenažnom avionu tokom noćnog leta u blizini aerodroma Novi Targ.

Do incidenta je došlo 31. oktobra tokom noćnog trenažnog leta, kada je pilot malog aviona prijavio da je jak zeleni laserski zrak bio usmjeren ka kokpitu iz obližnjeg stambenog naselja. Pilot je odmah obavijestio policiju, navodeći da je svjetlost mogla izazvati privremeno zasljepljivanje ili dovesti do gubitka kontrole nad letjelicom, piše “TVP vorld”.

Policijska patrola brzo je otkrila izvor laserskog zraka i identifikovala dijete kao odgovornu osobu. Uređaj je konfiskovan, a slučaj proslijeđen Porodičnom i omladinskom sudu u Novi Targu. Iako nije bilo povrijeđenih u incidentu, policija je ukazala na potencijalnu opasnost.

- Ovakva vrsta “zabave” može se okončati vazdušnom katastrofom ili uzrokovati trajno oštećenje očiju kod pilota - rekli su policijski službenici.

Vlasti su urgirale na roditelje da opomenu djecu da laseri nisu igračke.

- Ako se koriste neodgovorno, mogu da dovedu do tragedije - dodala je policija.

Kako navodi “TVP vorld”, prema Članu 87a Zakona o vazduhoplovstvu Poljske, usmjeravanje lasera prema avionu je krivično djelo koje se kažnjava novčano, ograničenjem slobode ili zatvorom do jedne godine. Stvaranje neposrednog rizika od avionske nesreće može da nosi kaznu zatvora do osam godina.