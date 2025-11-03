Potražnja za jajima u Njemačkoj nikad veća

Ptičji grip ugrožava jedan od najuspješnijih sektora njemačke poljoprivrede. Potražnja za mesom živine i jajima nikada nije bila veća, izvjestio je Savezni zavod za statistiku, pozivajući se na agenciju za poljoprivredu i ishranu.

Potrošnja živinskog mesa po glavi stanovnika prošle godine dostigla je rekordnih 13,6 kilograma, što je pola kilograma više nego 2023. Pored toga, prosječan Nijemac je 2024. pojeo 249 jaja, što je isto rekord.

Njemačka poljoprivreda je, barem matematički gledano, mogla u potpunosti da pokrije domaću potrošnju mesa živine, prenosi dpa.

Blaga prekomjerna proizvodnja pilećeg mesa bila je u suprotnosti sa većim količinama uvoza mesa patke i guske. Kada je riječ o jajima, njemačke farme su pokrile samo 72 odsto domaćih potreba.

U aktuelnom talasu ptičjeg gripa već je preventivno ubijeno više od pola miliona životinja kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze, prema podacima Instituta Fridrih-Lefler.

Ipak, to je za sada samo mali dio ukupnog fonda. Prema posljednjem popisu od 1. marta 2023. širom Njemačke je u 42.690 poljoprivrednih gazdinstava bilo ukupno 167,3 miliona živinskih životinja.

Krajem avgusta, prema podacima statističara, bilo je 2.200 farmi sa prosečno 44,6 miliona koka nosilja. One su u avgustu snijele 1,2 milijarde jaja.

Daleko najveći dio koka nosilja, njih 25,5 miliona, bio je u sistemu podnog uzgoja. Slijedile su koke iz slobodnog uzgoja sa 11,3 miliona, zatim 6,6 miliona u organskom uzgoju i još 1,2 miliona u malim grupama ili kavezima.