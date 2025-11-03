Raste broj žrtava snježne lavine

Broj žrtava lavine u Nepalu povećan je na sedam, dok su četiri osobe povrijeđene usljed udara lavine na bazni kamp vrha Jalung Ri, u dolini Rolvaling, objavio je list "Katmandu post".

List navodi da su u nesreći kod vrha Jalung Ri /5.630 metara nadmorske visine/, u okrugu Dolaha, nestale četiri osobe.

- Među poginulima su tri državljanina SAD, po jedan Italijan i Kanađanin, te dva Nepalca - rekao je zamjenik načelnika policije Gjan Kumar Mahato.

Prema njegovim riječima, do lavine je došlo dok se tim nepalskih i stranih planinara, zajedno sa lokalnim vodičima, nalazio u baznom kampu Jalung Ri pripremajući se za uspon na viši vrh Dolma Kang, na 6.332 metra nadmorske visine.

Operacije spasavanja obustavljene su tokom noći, a biće nastavljene sutra ujutro.