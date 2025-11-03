Logo

Raste broj žrtava snježne lavine

Izvor:

SRNA

03.11.2025

17:32

Komentari:

0
Расте број жртава сњежне лавине
Foto: pexels/ Prabin Sunar

Broj žrtava lavine u Nepalu povećan je na sedam, dok su četiri osobe povrijeđene usljed udara lavine na bazni kamp vrha Jalung Ri, u dolini Rolvaling, objavio je list "Katmandu post".

List navodi da su u nesreći kod vrha Jalung Ri /5.630 metara nadmorske visine/, u okrugu Dolaha, nestale četiri osobe.

Саша Поповић

Scena

Kum Saše Popovića otkrio detalje snimanja filma o njegovom životu

- Među poginulima su tri državljanina SAD, po jedan Italijan i Kanađanin, te dva Nepalca - rekao je zamjenik načelnika policije Gjan Kumar Mahato.

Prema njegovim riječima, do lavine je došlo dok se tim nepalskih i stranih planinara, zajedno sa lokalnim vodičima, nalazio u baznom kampu Jalung Ri pripremajući se za uspon na viši vrh Dolma Kang, na 6.332 metra nadmorske visine.

sudza ukrajina

Svijet

Rusija poslala ježa u akciju: Snimci obilaze svijet

Operacije spasavanja obustavljene su tokom noći, a biće nastavljene sutra ujutro.

Podijeli:

Tagovi:

Himalaji

lavina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

policija Velika Britanija Engleska

Svijet

Nakon napada nožem u vozu, policajci savladali pogrešnog putnika

1 d

0
Пјевач штаком претукао жену - боре јој се за живот

Hronika

Pjevač štakom pretukao ženu - bore joj se za život

1 d

0
Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Svijet

Vatrogasci satima pokušavaju da izvuku radnika zarobljenog ispod ruševina kod Koloseuma

1 d

0
Ауто се закуцао у ограду - возач на мјесту погинуо

Hronika

Auto se zakucao u ogradu - vozač na mjestu poginuo

1 d

0

Više iz rubrike

Русија послала јежа у акцију: Снимци обилазе свијет

Svijet

Rusija poslala ježa u akciju: Snimci obilaze svijet

1 d

0
policija Velika Britanija Engleska

Svijet

Nakon napada nožem u vozu, policajci savladali pogrešnog putnika

1 d

0
Ватрогасци сатима покушавају да извуку радника заробљеног испод рушевина код Колосеума

Svijet

Vatrogasci satima pokušavaju da izvuku radnika zarobljenog ispod ruševina kod Koloseuma

1 d

0
Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

Svijet

Jak zemljotres nedaleko od obale Čilea

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Još jedna žrtva požara u Tuzli

13

43

Bitno: OC 'Jahorina'

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner