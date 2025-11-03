Logo

Kako pravilno okaditi kuću: Evo koja je simbolika ove hrišćanske tradicije

Izvor:

Žena Blic

03.11.2025

18:44

Komentari:

0
Како правилно окадити кућу: Ево која је симболика ове хришћанске традиције
Foto: ATV

Kađenje kuće vijekovima je dio hrišćanske tradicije i smatra se moćnim načinom da se prostor oslobodi od svega što je nečisto i nečastivo. Ovaj sveti običaj, koji potiče još iz najranijih vremena, i danas ima duboko značenje. Donosi mir, blagostanje i osvećenje svakom domu.

Šta znači kađenje u hrišćanskoj vjeri

Kađenje predstavlja duhovni čin čišćenja prostora, kojim se, prema vjerovanju, odagnavaju zli duhovi i negativna energija. Još od davnina, za kađenje se koriste tamjan i briket, dok je u staro doba umjesto tamjana korišćena smirna.

autoput nemacka saobracaj

Ekonomija

Počinje gradnja još jednog brzog puta

Pravoslavni hrišćani vjeruju da dim tamjana ima moć da donese mir i zaštitu, a sam čin kađenja simbolizuje uzdizanje molitve ka Bogu. Zato se tamjan koristi u svim crkvenim obredima, tokom liturgija, molitvi, krštenja, vjenčanja i jeleosvećenja.

Tamjan u Svetom pismu

Upotreba tamjana ima čvrsto uporište u Svetom pismu. U knjizi proroka Malahije piše da će se „od istoka do zapada prinositi Bogu žrtva čista i kandilo“. Rani hrišćanski pisci, poput Svetog mučenika Justina, tumačili su „čistu žrtvu“ kao sveto pričešće, a kađenje kao simbol molitve i odanosti Bogu.

Avion

Svijet

Dječak uperio laser prema avionu, pilot hitno reagovao

U Otkrovenju Jovanovom (Otkr. 5,8; 8,3–5) tamjan se pominje kao žrtva istinitom Bogu, dok se u hramu Solomonovom takođe prinosio Jahveu (Lk. 1,49). Čak i treće apostolsko pravilo govori o tamjanu i jeleju kao jedinim darovima koji se mogu unositi u hrišćanski hram.

Ko treba da okadi kuću

Kađenje u crkvi i domu najčešće obavlja sveštenik. On tada kadi ikone, relikvije i prisutne ljude, dok one koji nisu tu pominje u molitvi. Smatra se da se tim činom molitve ukućana uzdižu ka Gospodu, a dom i njegovi stanovnici primaju osvećenje.

Ipak, kađenje može da obavi i domaćin, kao što sam pali svijeće i moli se Bogu. To se obično čini na dan krsne slave, uoči praznika ili nedjeljom, ali ima i onih koji svoj dom kade svakodnevno, što se smatra potpuno ispravnim.

nuklearni rat eksplozija

Svijet

Nije samo Japan: Američke nuklearne bombe su pale na još tri države

Kada treba da se okadi dom

Kuću bi trebalo osveštati i okaditi nakon gradnje, renoviranja, krečenja ili bilo kakvih većih promena u prostoru.

Tada se pripremaju:

-ikone, svijeća i kadionica

-tamjan, činija s vodom i bosiljak

-posuda s brašnom, čaša ulja i četiri male svijeće (koje se lijepe na zidove)

Sveštenik tokom obreda čita molitve za napredak doma, zdravlje ukućana, ljubav, slogu i razumijevanje. Zidove pomazuje osvećenim uljem, a molitva osnažuje mir i blagoslov u domu.

Додик-АТВ

Republika Srpska

Dodik: U Srpskoj dobri uslovi za život

Značenje kandila i plamena

Kandilo se postavlja ispred ikone i trebalo bi da gori svakog praznika i nedjeljom, mada mnogi biraju da svjetlost kandila gori neprekidno. Plamen kandila simbolizuje svjetlost Hristove nauke i svjetlost života svetitelja, ali i podsjeća ukućane da žive čistim, svijetlim životom. Oni koji redovno pale kandilo svjedoče da ono mijenja energiju i raspoloženje u domu, naročito u praznične dane.

Kako se pravilno kadi kuća

U kadionicu najprije stavite briket, a preko njega nekoliko zrna tamjana. Kada briket počne da gori, započnite molitvu. Kadionica se drži u desnoj ruci, kojom se čini znak krsta, dok se ukućani kade redom, od najstarijeg do najmlađeg.

Po završetku, kadionica se odlaže na posebno mjesto u kući.

drva

Gradovi i opštine

Krali čovjeku drva, on ostavio ozbiljnu poruku lopovima

Briket i tamjan simbolizuju ljubav prema vjeri i toplinu duše domaćina, dok miris tamjana predstavlja blagodat Svetog Duha koja se širi po domu.

Podijeli:

Tagovi:

pravoslavlje

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац претучен усред ресторана

Srbija

Muškarac pretučen usred restorana

1 d

0
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Hronika

Vandalski čin na groblju u Bijeljini: Oskrnavljen spomenik inspektoru Nenadu Markoviću

1 d

1
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ČetGPT više neće "glumiti doktora, advokata ili finansijskog savjetnika"

1 d

0
Слободан Праљак

BiH

Tužilaštvo BiH formiralo predmet zbog spomenika Praljku

1 d

0

Više iz rubrike

Први пут се пољубили на вјенчању: Младенци су годинама чекали тај тренутак, а ово је разлог

Zanimljivosti

Prvi put se poljubili na vjenčanju: Mladenci su godinama čekali taj trenutak, a ovo je razlog

1 d

0
Svađa partneri

Zanimljivosti

Ovo su dva najokrutnija horoskopska znaka

1 d

0
Учитељица покренула буру

Zanimljivosti

Učiteljica snimkom pokrenula buru: Da li je OK da u ovome idem u školu?

1 d

0
Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

Zanimljivosti

Opasno na prvi pogled: Ako primijetite ovo na bananama, odmah ih izbjegavajte!

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner