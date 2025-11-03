Ovo su dva najokrutnija horoskopska znaka

Postoje ljudi koji jednostavno ne znaju da ublaže svoje riječi ili postupke. Njihova iskrenost često prelazi u brutalnost, a empatija im nije jača strana.

Kada se naljute ili osjete izdaju, postaju hladni i proračunati, ne mareći za tuđa osjećanja.

Prema astrologiji, dva horoskopska znaka su posebno poznata po svojoj sposobnosti da povrede druge bez imalo griže savesti.

Škorpija

Škorpije su poznate po svojoj intenzivnoj prirodi i sposobnosti da udare tamo gd‌je najviše boli. Kada se osjećaju izdano ili povrijeđeno, ne traže osvetu odmah – oni čekaju pravi trenutak. Njihove emocije su snažne, ali kad izgube povjerenje, njihova hladnoća može biti zastrašujuća.

Ne oklijevaju da kažu istinu bez uljepšavanja, pa njihove riječi često ostavljaju dubok trag. Iako d‌jeluju okrutno, Škorpije zapravo samo štite sebe od ponovnog razočarenja.

U odnosima, Škorpije vole duboko i strastveno, ali ako osjete izdaju, postaju nemilosrdni.

Njihova potreba za kontrolom i dominacijom lako se pretvara u destruktivno ponašanje.

Znaju tačno koje su vam slabosti i ne ustručavaju se da ih iskoriste ako osjećaju da su napadnuti.

Ipak, njihova oštrina rijetko dolazi bez razloga – najčešće je posljedica povrijeđenog ponosa. Kada uspiju da kanališu tu energiju, mogu biti lojalni i izuzetno zaštitnički nastrojeni partneri.

Jarac

Jarčevi d‌jeluju hladno i rezervisano, ali njihova emocionalna distanca ponekad prelazi u potpunu bezosjećajnost. Kada donesu odluku, rijetko je mijenjaju, čak i ako to znači povrediti druge. U sukobima su racionalni do te mere da zanemaruju tuđa osećanja i fokusiraju se samo na cilj.

Njihove riječi mogu biti surove jer ne osjećaju potrebu da uljepšavaju istinu. Iako se ne smatraju okrutnima, njihov način izražavanja može ostaviti snažan utisak hladnoće, prenosi B92.

U ljubavi i prijateljstvu, Jarčevi se često povlače umjesto da razgovaraju o problemima. Kada se osjećaju izdano, jednostavno prekidaju kontakt bez objašnjenja.

Ta sposobnost da potpuno isključe emocije čini ih jednim od najtežih znakova za razumijevanje. Ne povređuju namjerno, ali njihova potreba za kontrolom i samodovoljnošću tjera ih da d‌jeluju bez saosjećanja.