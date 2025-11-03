Tužilaštvo BiH formiralo predmet zbog spomenika Praljku

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet u ponedjeljak nakon što se tokom vikenda pojavila fotografija sa otkrivanja spomenika Slobodanu Praljku, bivšem vojnom zvaničniku HVO-a koji je preminuo nakon što je popio otrov tokom izricanja presude kojom je proglašen krivim za ratne zločine u Hercegovini, piše "Detektor".

Na fotografiji se vidi spomenik s likom Praljka isklesanom u kamenu, na kojem piše: “Praljak, hrvatski general”, mjesto i godina rođenja: “Čapljina, 1945.” te godina i mjesto smrti: “Den Hag, 2017.”

U posveti na kamenu piše: “Kad utihne pravda i zaplešu demoni, ratnik ne kleči i nikog ne moli. Za ideale životom diše posljednji dah".

U videu koji je objavljen na društvenim mrežama može se čuti govor fratra koji je blagoslovio spomenik.

"Niko za muslimanski narod u svakom pogledu za vrijeme rata nije učinio koliko je učinio general Praljak", rekao je fratar.

Niko iz Biskupije u Mostaru ni Župe Čapljine nije odgovorio na pozive "Detektora" ni na novinarske upite do objave ovog teksta.

Predsjednik Udruženja logoraša Mostar Emir Hajdarević kazao je za "Detektor" da je razočaran radom pravosuđa u Bosni i Hercegovini te da očekuje da će Tužilaštvo nakon određenog perioda navesti da su “NN” osobe postavile taj spomenik.

"Žrtve apsolutno ne vjeruju ovom Tužilaštvu, niti institucijama koje trebaju provoditi pravdu u BiH, jer je ne provode, nažalost, pod uticajem dnevne politike", rekao je Hajdarević.

Haški tribunal je u novembru 2017. osudio Praljka zajedno s petoricom drugih visokih zvaničnika Hrvatske zajednice Herceg Bosne i izrekao mu zatvorsku kaznu od 20 godina. Praljak je bio nekadašnji načelnik Glavnog štaba HVO-a. Tokom izricanja presude, popio je otrov i preminuo istog dana.

Izmjenama Krivičnog zakona BiH, koje je u julu 2021. nametnuo bivši visoki predstavnik, osim zabrane negiranja genocida i drugih ratnih zločina, kažnjivo je postalo i dodjeljivanje priznanja, nagrada, spomenika ili bilo kakvog podsjetnika osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, s minimalnom kaznom od tri godine zatvora.