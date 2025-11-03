Slobodanu Praljku napravili spomenik usred BiH

Slobodanu Praljku, generalu i komandantu Hrvatskog vijeća obrane (HVO) tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, juče je na mjesnom groblju sv. Leopolda Mandića u Grabovini u Župi svetog Franje Asiškog u Čapljini otkriven spomenik.

Nakon rata, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu optužio ga je, zajedno s još petoricom zvaničnika Herceg-Bosne, za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.

Sud ga je 2013. proglasio krivim i osudio na 20 godina zatvora.

Inače, 29. novembra 2017. bilo je zakazano izricanje drugostepene presude hercegovačkoj šestorci. Kada je haški sudija pročitao da je Praljak kriv, on je izjavio kako nije ratni zločinac i da s prezirom odbacuje presudu te je popio otrov u televizijskom prenosu uživo.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković i tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović su žestoko kritikovali presudu, a održana je i komemoracija za Praljka u Lisinskom.