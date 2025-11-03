Logo

Slobodanu Praljku napravili spomenik usred BiH

Izvor:

Agencije

03.11.2025

17:10

Komentari:

0
Споменик Слободану Праљку у Чапљини
Foto: Fejsbuk

Slobodanu Praljku, generalu i komandantu Hrvatskog vijeća obrane (HVO) tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, juče je na mjesnom groblju sv. Leopolda Mandića u Grabovini u Župi svetog Franje Asiškog u Čapljini otkriven spomenik.

Nakon rata, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu optužio ga je, zajedno s još petoricom zvaničnika Herceg-Bosne, za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.

Sud ga je 2013. proglasio krivim i osudio na 20 godina zatvora.

КК Црвена Звезда

Košarka

Zvezda i dalje bez jednog od najboljih, košarkaš sve otkrio: Ne znam kada ću se vratiti

Inače, 29. novembra 2017. bilo je zakazano izricanje drugostepene presude hercegovačkoj šestorci. Kada je haški sudija pročitao da je Praljak kriv, on je izjavio kako nije ratni zločinac i da s prezirom odbacuje presudu te je popio otrov u televizijskom prenosu uživo.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković i tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović su žestoko kritikovali presudu, a održana je i komemoracija za Praljka u Lisinskom.

Podijeli:

Tagovi:

Slobodan Praljak

spomenik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Синди Морван

Ostali sportovi

Poznatu sportistkinju ubila ljubomorna žena

1 d

0
Нокти у овим нијансама су апсолутни тренд ове сезоне

Stil

Nokti u ovim nijansama su apsolutni trend ove sezone

1 d

0
Јак земљотрес недалеко од обале Чилеа

Svijet

Jak zemljotres nedaleko od obale Čilea

1 d

0
Код осумњичених за крађу у Лиону пронађено 306 килограма злата

Svijet

Kod osumnjičenih za krađu u Lionu pronađeno 306 kilograma zlata

1 d

0

Više iz rubrike

Калас се састала са члановима Предсједништва: Говорила о главном преговарачу

BiH

Kalas se sastala sa članovima Predsjedništva: Govorila o glavnom pregovaraču

2 d

2
Прекинута сједница Дома народа, нема кворума

BiH

Prekinuta sjednica Doma naroda, nema kvoruma

2 d

0
Рамо Исак глумио у реклами, потписан као професор

BiH

Ramo Isak glumio u reklami, potpisan kao profesor

2 d

1
Изетбеговић: ОХР мора остати, Додик мора отићи

BiH

Izetbegović: OHR mora ostati, Dodik mora otići

2 d

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner