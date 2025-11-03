Nokti u ovim nijansama su apsolutni trend ove sezone

Jedna od najpopularnijih boja za 2025. godinu je definitivno braon u svim njenim tonovima.

Od svijetlih i žućkastih varijacija do dubljih nijansi espresa, braon čini savršen jesenji manikir. A ove sezone se posebno istakao jedan trend - manikiri inspirisani kafom. Od svijetlog kapućina, preko mliječne kafe, pa sve do nijanse tamnog espresa - svaki ovaj ton donosi dozu elegancije, topline i sofisticiranosti.

Nokti u ovim nijansama su idealan izbor za prelazak iz jeseni u zimu jer se lako uklapaju uz sve modne kombinacije - od popularnih bež kaputa i raznobojnih vunenih džempera, pa sve do kožnih jakni i teksasa.

Osim što izgledaju moderno, takođe su i praktične jer ne odaju lako sitne nepravilnosti.

Zato ove jeseni umjesto klasične crvene i prošlogodišnje burgundi nijanse, odlučite se za boju kafe i imaćete savršeno usklađen manikir sa toplom i stilski prefinjenom sezonom.