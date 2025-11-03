Počinje gradnja još jednog brzog puta

Gradska uprava Bihaća je putem Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove službeno počela postupak potpune eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brzog puta Bihać – Cazin – Velika Kladuša prema Republici Hrvatskoj, objavio je "bihać.org".

Svijet Dječak uperio laser prema avionu, pilot hitno reagovao

Korisnik eksproprijacije je JP Autoceste FBiH, a riječ je o prvoj fazi projekta koja prolazi kroz katastarsku opštinu Kralje. Ova faza obuhvata ukupno 254 parcele i odnosi se na dionicu dužine oko 5 kilometara. Tokom rasprave, kojoj su prisustvovali posjednici i vlasnici predmetnih nekretnina, iskazan je visok nivo razumijevanja i spremnosti da se pruži podrška realizaciji ovog infrastrukturno važnog projekta.

"Ovaj sastanak pokazao je da su posjednici i vlasnici parcela spremni podržati izgradnju brzog puta, uz potpuno poštovanje procedura predviđenih Zakonom o eksproprijaciji FBiH. Njihova konstruktivnost i otvorenost za saradnju važan su korak u uspješnom provođenju prve faze eksproprijacije", izjavio je Damir Smajić, pomoćnik gradonačelnika.

Iz Grada Bihaća podsjećaju kako je riječ o jednom od najvećih poslijeratnih infrastrukturnih projekata kojim se planira saobraćajno povezivanje ovog kraja Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom te dalje prema Novom Mestu.

Svijet Nije samo Japan: Američke nuklearne bombe su pale na još tri države

Predstavnici Vlade FBiH u više su navrata iskazali stav kako je, uz gradnju auto-puta na koridoru 5c, izuzetno značajno krenuti u realizaciju projekata brzih puteva na onim područjima kroz koja ne prolazi auto-put. Uz Unsko-sanski kanton, već se gradi brzi put kroz centralnu Bosnu, dok je nedavno potpisan ugovor za gradnju prve dvije sekcije brzog puta kroz zapadnu Hercegovinu, a koja će spojiti Mostar, Široki Brijeg i Grude sa saobraćajnim pravcima u Republici Hrvatskoj.

Gradi se i saobraćajnica prema Goraždu, dok bi na prostoru Tuzlanskog i Posavskog kantona trebala biti izgrađen auto-put.