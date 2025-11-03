Dodik: U Srpskoj dobri uslovi za život

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da u Republici Srpskoj postoje dobri uslovi za život i da Srpska podržava povratak svojih ljudi iz dijaspore.

"Cilj je da podržimo ljude koji su došli iz dijaspore i dopremo do ljudi koji su otišli daleko računajući da će svoj život moći da srede na bolji način. Vidimo da se stvaraju bolji uslovi i okolnosti, da u Republici Srpskoj postoje dobri uslovi za život", rekao je Dodik u Banjaluci prije početka manifestacije "Dani dijaspore".

On je istakao da je vrijeme da "počnemo da prikazujemo i dobre stvari u Republici Srpskoj", a sigurno dobra stvar je, kaže, da se ljudi vraćaju u svoju otadžbinu.

"To je dokaz da sve što Republika Srpska radi i što ja radim ima smisla", poručio je Dodik.

Dodik kaže da je evidentno da je "veoma teško poslovati u nekim zapadnim zemljama, a ovdje ko organizuje posao može to da uradi na savremen način".

"Banjaluka je jedan od najsigurnijih regionalnih gradova, Republika Srpska jednako tako, naše škole funkcionišu, djeca su sigurna", istakao je on.

Dodik je rekao da u Srpskoj nije perfektno, ali je dobro, piše RTRS.